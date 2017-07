Vermülltes Elbidyll Die Grill- und Rastplätze entlang des Radebeuler Elbufers sind weiterhin in einem schlechten Zustand.

Kippenschachteln und jede Menge anderer Müll liegt an der Feuerstelle an der Elbe unterhalb von Kötzschenbroda. Während die Rastplätze am Elberadweg überwiegend gepflegt sind, sieht es um die Feuerstellen am Elbufer dreckig aus. © Norbert Millauer

Eigentlich hätten es die Radebeuler so gut. Während in der Innenstadt Dresdens der beliebteste Platz an der Elbe wegen der Filmnächte belegt ist, könnte man hier an dem schönen Fluss entspannen, ohne vom Lärm großer Menschenmassen gestört zu werden. Allerdings scheinen weder Stadt noch Einwohner besonderes Interesse an dieser Möglichkeit zu haben.

Schon vor einigen Wochen hatte die Sächsische Zeitung Elberadweg und -ufer unter die Lupe genommen und dabei jede Menge Müll vorgefunden. Auch meldeten sich immer mal wieder Radebeuler in der Redaktion, die mit dem Anblick unzufrieden waren. Inzwischen ist der Sommer längst angekommen, und ein paar schöne Flecken an der Elbe wären für alle erholsam. Die Situation hat sich jedoch kaum verändert.

Unterhalb von Kötzschenbroda gibt es eine große Anzahl an Rastplätzen. Mit Mülleimern und sauberen Bänken sind nur die Plätze direkt am Elberadweg ausgestattet. Doch mindestens 100 Meter vom Wasser entfernt, sind die eher für eine kurze Verschnaufpause als für einen netten Abend mit Freunden gedacht.

Der normalerweise abenteurlich-romantische Platz bei dem massiven Stamm einer umgestürzten Weide ist weiterhin mit zerbrochenen Glasflaschen, Verpackungsresten und Bierdosen übersät. Außerdem ist der Weg dorthin inzwischen so von Brennnesseln bewuchert, dass nur mit langer Kleidung an ein Durchkommen zudenken ist, der Pfad Richtung Elbe ist gar nicht mehr betretbar.

Spricht man mit den Leuten, die sich hier aufhalten, sind die Reaktionen ziemlich eindeutig. Das Ehepaar Wendt, das in seiner Rentenzeit gerne an der Elbe langspaziert, ist unzufrieden. „Toll ist das nicht, wenn die schöne Natur so verdreckt wird“, sagen sie. „Dagegen sollte man eigentlich etwas machen.“

Geht man ein paar Minuten flussaufwärts, stößt man auf einen größeren Grillplatz, der von drei Baumstämmen und einigen Steinen umrandet wird. Dass hier wirklich noch jemand grillen möchte, ist zu bezweifeln. Schließlich sind die beiden Mülleimer, die hier einst standen, nicht mehr aufzufinden, und die Fläche um die Feuerstelle ist von Plastik nahezu überdeckt. Student Sebastian Klaus (22) ist hier nur zu Besuch. Seine Gruppe hat sich nun aber doch entschieden, lieber an die Albertbrücke nach Dresden zufahren, denn hier gefällt es ihnen nicht. Ein Freund, der anonym bleiben möchte, gibt aber zu: „Ich habe dann nachts auch nicht immer Bock, meinen ganzen Kram noch aufzuräumen.“ Erst recht, wenn es keine Möglichkeiten zur Müllentsorgung gibt.

Auch an den anderen Plätzen wurden von den letzten Besuchern Getränkeverpackungen und Zigarettenstummel in Massen zurück- und häufig auch mitten in den Feuerstellen gelassen.Beim gut erreichbaren Anleger in Serkowitz ist es ein wenig ordentlicher, hier gibt es zumindest einen Mülleimer. Die teilweise verkohlten Bänke, die SZ berichtete, wurden aber noch nicht ausgetauscht.

Die Sächsische Zeitung hat noch einmal bei der Stadt nachgefragt, inwiefern sich um Grillplätze und Mülleimer gekümmert wird. Die Zuständigen vom Sachgebiet Stadtgrün gaben folgende Informationen preis: Die Papierkörbe an den Sitzgruppen am Elberadweg werden pro Woche dreimal geleert, hier gibt es auch keine Beschwerden seitens der Anwohner. Die Papierkörbe direkt an der Elbe werden von Feierwütigen, die nicht über die Konsequenzen nachdenken, leider oft in die Elbe geworfen und müssen dann entsprechend ersetzt werden. Das kann dauern. Die Rastplätze werden je nach Bedarf von der Firma Neru gereinigt.

Der Stadt kann also nicht die alleinige Schuld gegeben werden. Alle Nutzer der eigentlich so idyllischen Plätze haben eine Eigenverantwortung. Wenn jeder sich um seinen Müll kümmert, dann kann das Elbufer wieder zur abendlichen Entspannungsoase werden.

