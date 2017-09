Vermüllte Gegenden Einige Stellen in Boxberg und den Ortsteilen werden behandelt wie Deponien – sind aber keine. Selbst vor dem Bärwalder See wird nicht haltgemacht.

Illegale Müllentsorgung im Wald ist für die Gemeinde Boxberg ein Problem. Die Mitarbeiter des Bauhofes können aber nur auf den Flächen den Müll wegräumen, die auch der Gemeinde gehören. In Privatwäldern ist der Eigentümer zuständig. © André Schulze

Als gäbe es nichts Wichtigeres zu tun: Regelmäßig müssen Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Boxberg Müll entsorgen. Und zwar nicht etwa den, der sich in Papierkörben ansammelt an den Bushaltestellen, am Rundweg am Bärwalder See oder auf dem Marktgelände. Oft werden sie auch losgeschickt an Orte, die zweckentfremdet werden als wilde Mülldeponien.

Gerade erst hatten wieder am Ortsausgang von Kringelsdorf in Richtung Boxberg Leute ihren Müll abgeladen. Sehr zum Ärger von Armin Hoffmann. Der Europor-Geschäftsführer ist auch Gemeinderat, wohnt und arbeitet in Kringelsdorf und brachte das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zur Sprache. Empört machte er auf den abgelagerten Müll aufmerksam und forderte auf, dagegen etwas zu unternehmen. Zumal die abgelagerte Menge an ausgesonderten Dingen auch sauber getrennt gewesen sei. Auch an anderen Orten im Gemeindegebiet finden sich solche unschönen Ablagerungen, wie beispielsweise an der Spreestraße, darauf wiesen andere Räte hin.

Der Boxberger Hauptamtsleiter Arian Leffs bestätigt das gegenüber der SZ. An der Spreestraße, an der Uhyster Seite des Bärwalder Sees, im Bereich der Umfahrung am Landschaftskunstwerk Ohr, in Kringelsdorf, Richtung Boxberg, immer wieder wird Müll entdeckt, der nicht in den Wald und die Landschaft gehört. Großflächig werden Bauschutt entsorgt oder Müllsäcke abgestellt. Wenn das auf privaten Grundstücken oder im Privatwald geschehe, sei der Besitzer fürs Entsorgen zuständig. Das ist zwar ärgerlich, aber notwendig. Denn wenn erst einmal Müll herumliegt, wo er nicht hingehört, werde der Ort schnell mit weiteren Abfällen zugemüllt und entwickelt sich so zu einer wilden Deponie.

Mehrere Male sei bereits im Boxberger Amtsblatt darauf hingewiesen worden, dass es verboten ist, Müll irgendwo zu entsorgen, statt die zu jedem Haushalt gehörenden Tonnen oder Säcke zu nutzen. „Wir appellieren an die Einwohner, dass jeder darauf achten sollte, Ordnung zu halten. Das geht alle an“, sagt Arian Leffs. Wer jemanden sieht, der Müll im Wald verkippt, der sollte denjenigen auf sein Fehlverhalten ansprechen.

zur Startseite