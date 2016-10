Vermögen in Ost und West bleiben ungleich verteilt Osthaushalte besitzen weniger als die Hälfte vom Durchschnitt. Erbschaften und Schenkungen fördern die Ungleichheit.

© Symbolfoto: dpa

Die privaten Haushalte in Ostdeutschland haben immer noch nicht die Hälfte des Immobilien- und Geldvermögens in Westdeutschland erreicht. Wie aus dem Entwurf des neuen Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung hervorgeht, haben die Deutschen insgesamt ein Vermögen von etwa 4,9 Billionen Euro und damit im Durchschnitt rund 123 000 Euro je Haushalt.

Hinter diesen Durchschnittswerten steht allerdings „eine sehr ungleiche Verteilung“, wird in dem knapp 650 Seiten starken Dokument festgestellt. Während die westdeutschen privaten Haushalte im Durchschnitt über ein Immobilien- und Geldvermögen von etwa 140 000 Euro verfügen, umfassen die Vermögen der ostdeutschen Haushalte mit rund 61 000 Euro im Durchschnitt nur knapp 44 Prozent des Betrages im Westen. Die erheblichen Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland seien im Wesentlichen eine „Nachwirkung der deutschen Teilung“.

In dem Entwurf, der derzeit in der Bundesregierung abgestimmt wird und voraussichtlich im kommenden Frühjahr vom Kabinett beschlossen werden soll, wird darauf verwiesen, dass sich der Abstand zwischen ost- und westdeutschen Haushalten zuletzt verringert habe: „1998 verfügten die ostdeutschen Haushalte nur über Vermögen in Höhe von rund 35 Prozent des Westniveaus.“ 1993 waren es laut dem aktuellen Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit sogar erst rund 29 Prozent des Westniveaus.

Auch zwischen verschiedenen Haushaltstypen bestehen laut dem Bericht erhebliche Unterschiede bei der Höhe des Privatvermögens. Tendenziell nehmen die Durchschnittsvermögen mit dem Alter zu. Darüber hinaus verfügten Paare im Vergleich zu allein lebenden Personen über durchschnittlich höhere Vermögen, während Alleinerziehende ein geringeres Vermögen haben.

Eine sehr ungleiche Verteilung wird auch zwischen „oben“ und „unten“ belegt: So vereinen die vermögensstärksten zehn Prozent der Haushalte über die Hälfte des gesamten Nettovermögens auf sich. Die Haushalte in der unteren Hälfte verfügten hingegen nur über ein Prozent.

Für die Anhäufung von sehr hohen Vermögen seien zwei Gründe ausschlaggebend: Erbschaften und Unternehmertum. In den letzten Jahren haben laut Regierungsbericht Erbschaften und vor allem Schenkungen zugenommen. Beide hätten einen „beachtlichen Effekt“ auf die gemessene Vermögensungleichheit. Das liege auch daran, dass Haushalte am oberen Ende der Vermögensverteilung häufiger erbten – und zwar durchschnittlich höhere Beträge und Vermögenswerte.

