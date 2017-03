Vermittlung statt Medienschelte Der Medienwissenschaftler Uwe Krüger kritisiert die Nähe von Politik und Journalisten. Diese verteidigt er aber auch.

Dr. Uwe Krüger ist Diplomjournalist und Politikwissenschaftler. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Leipzig. © André Braun

Auf Gut Gödelitz müssen am Sonnabend zusätzliche Stühle geholt werden. Wohl wegen der brisanten Themenwahl. Die Entscheidung für „Warum wir den Medien nicht mehr trauen“ liege „auf der Hand und auf der Straße“, wie Axel Schmidt-Gödelitz vom Ost-West-Forum sagt. Das Interesse an der Veranstaltung gibt ihm Recht.

Dr. Uwe Krüger ist geladen. Der studierte Diplomjournalist und Politikwissenschaftler ist seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig und machte erstmals mit seiner 2013 erschienenen Dissertation „Meinungsmacht“ auf sich aufmerksam. Der Inhalt Krügers‘ Forschungsarbeit war in einer Ausgabe der Satire-Sendung „Die Anstalt“ mit verwertet worden, welche die offenbar parteiische Nato-Nähe großer Medienhäuser Deutschlands heftig kritisierte und fragwürdige Verstrickungen einzelner Chefredakteure darstellte. Ein Rechtsstreit, der zugunsten der Satiriker endete, war die Folge.

In seiner neuen Publikation „Mainstream – warum wir den Medien nicht mehr trauen“ hält Krüger erneut den Finger in die Wunde. Eine seiner Hauptthesen „Es gibt einen Herdentrieb im Journalismus. Große Medien orientieren sich am Konsens der Eliten.“, sagt Krüger. Nur wenn bereits ein klarer öffentlicher Dissenz bestehe, werde dieser von den Medien aufgegriffen. Den Grund für dieses mediale Schwarmverhalten sieht Krüger nicht etwa in Verschwörungen, sondern im Menschsein der Journalisten. „Die Branche steht unter einem erheblichen Druck, auch kommerziell.“ Die Angst vor Kritik sei groß – die Gefahr anzuecken werde deshalb häufig vermieden.

Krügers Forschungsgebiet ist die Unabhängigkeit der Medien. Dass diese nicht immer vorhanden ist, macht er exemplarisch an großen medialen Ereignissen der vergangenen Jahre, etwa dem Ukraine-Konflikt 2013, der Griechenland-Krise 2015 oder der Flüchtlingsproblematik 2017, fest.

Krüger hinterfragt Ursachen von einseitiger und voreingenommener Berichterstattung. Er will seine Thesen nicht als einfache Medienschelte abgestempelt sehen. „Es geht hier nicht um die Lügenpresse-Schreihälse und Verschwörungstheoretiker“, sagt er. Anhand verschiedener Umfragen, etwa im Auftrag des WDR, der FAZ und der Uni Mainz, führt Krüger vor Augen, dass das allgemeine Misstrauen in die Medien wächst. Aus Krügers Sicht zu Recht. Allerdings ist er kein Verfechter der einfach gestrickten These, die Medien seien staatlich gelenkt: „Es gibt viele Ursachen für den teilweise stattfindenden Gleichklang der Medien.“ Ein Thema, zu komplex, um es in einer Doktorarbeit oder gar in anderthalb Stunden Vortrag allumfassend zu behandeln und alle Fragen abschließend zu klären. Krüger erneuert seine Kritik an den teils zweifelhaften Verflechtungen zwischen Journalismus und Politik. Ressortleiter und Herausgeber als Mitglieder der Atlantikbrücke und Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz. Die menschliche Nähe zwischen Journalisten und Einflusspersonen an Korrespondentenstandorten und die Gefahr von Sanktionen, wenn nicht konsensgetreu berichtet wird, korrumpiert laut Krüger unterschwellig die Medienmacher: „Mit einem kritisch reflektierten Bericht läuft man eben Gefahr, beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen zu werden“, sagt er.

Und die Lösungen? Krüger spricht sich unter anderem dafür aus, dass Journalistenschulen bei ihren Auswahlverfahren weniger Wert auf den Habitus der Bewerber legen: „Oft wird dort nach ganz bestimmten Leuten gefiltert. So reproduziert sich das momentane Establishment. Arbeiterkinder haben es ganz schwer, in dieses Milieu zu kommen.“ Ebendieser Vorschlag stößt bei der folgenden Diskussionsrunde auf die meiste Kritik: „Ich möchte keine pöbelnden Rechten in den Redaktionen sitzen sehen.“, heißt es etwa. Dass auch Krüger keineswegs für unqualifizierte Journalisten plädiert, scheint einigen Kritikern zu entgehen. Krüger macht immer wieder klar deutlich, dass er nicht komplett den Stab über alle Medien brechen will und es viele Medienprojekte gebe, die er sehr positiv beurteile:„Ich versuche, eine Brücke zwischen den Medienmachern und deren Kritikern herzustellen.“

Dass sich Krügers Thesen bisher nicht aber auf deren Medien-Konsumenten beziehen, ist ihm bewusst: „Ich komme eben aus dieser Fachrichtung.“

