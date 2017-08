Vermisstes Mädchen in Meißen gesichtet Die bisherigen Ermittlungen im Freundeskreis der 14-jährigen Leonie ergaben, dass sie sich wohl auf einem pubertären Abenteuertrip befindet.

Vermisst: Leonie Havenstein (14) aus Böhlen. © privat

Bereits seit Donnerstag wird die 14-jährige Leonie Havenstein aus Böhlen vermisst. Seit diesem Tag haben ihre Eltern keinen Kontakt zu dem Mädchen. Ihr Handy ist ausgeschaltet und sie meldet sich auch nicht selbstständig.

Es ist bekannt, dass sich Leonie in den vergangenen Tagen sowohl in Leipzig als auch in Meißen aufgehalten hat. Leonie wie folgt beschrieben: Sie ist 1,80 Meter groß und spricht Deutsch mit sächsischem Akzent. Ihre dunkelblonden Haare hat sie oft zu einem Dutt gebunden. Auffällig sind ein Piercing in der Nase und Tunnel in beiden Ohren. Sie führt einen schwarzen Nike-Rucksack mit Bekleidung mit sich sowie eine JBL-Bluetooth-Box. (SZ/pa)

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Grimma unter 03433 2440 entgegen.

