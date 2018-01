Vermisstes Kind in Kita entdeckt

Helfer des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen in der Nacht zum Dienstag die Suche nach einem vermisstem Sechsjährigen in Stuttgart. © Kohls/SDMG/dpa

Stuttgart. Ein vermisster Sechsjähriger hat die Nacht in einem Kindergarten verbracht. Der Grundschüler war am Montagnachmittag in Stuttgart verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Er war von der Schule nicht zu einem Treffpunkt gekommen, den er zuvor mit seiner Mutter ausgemacht habe. Seit 18 Uhr suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Rettungsstaffel nach dem Kind - viele Stunden ohne Erfolg.

Am Dienstagmorgen entdeckte ihn schließlich eine Erzieherin in einem Kindergarten. Dort sei er eingeschlossen gewesen und habe die Nacht verbracht. Wie der Junge dorthin kam, wurde am Morgen noch ermittelt. Der Kindergarten liegt in unmittelbarer Nähe zu der Bushaltestelle, an der sich das Kind am Vortag mit seiner Mutter treffen wollte. (dpa)

#PolizeiStuttgart Lucas wurde soeben wohlbehalten wieder aufgefunden. Wir bedanken uns bei ALLEN, die uns bei der Suche nach dem Jungen unterstützt haben!!! — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) 23. Januar 2018

