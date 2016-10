Vermisster zu spät gefunden Freitagmorgen spürte ein Suchhund den Mann in Görlitz-Königshufen auf. Ein Suizid ist laut Polizei wahrscheinlich.

Bild des Leichenwagens beim Abtransport des Verstorbenen. © Danilo Dittrich

Görlitz. Freitagmorgen fanden die Einsatzkräfte des DRK und der Polizei eine Leiche in Görlitz. Der 41-jährige Görlitzer wurde schon am Vorabend als vermisst gemeldet, woraufhin laut Polizei alle Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Gegen 4.45 Uhr wurde er tot auf dem Acker an der Schlesischen Straße gefunden. In Zusammenarbeit mit dem DRK wurde die vermisste Person mit Hunden gesucht. Dabei kam ein sogenannter Mantrailer-Hund zum Einsatz, der auf die individuelle Suche nach Menschen spezialisiert ist. Dieser fand den Mann auch, nur leider zu spät. Ein suizidaler Hintergrund ist, wie die Polizei mitteilte, wahrscheinlich. (szo)

