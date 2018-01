Vermisster Teenager ist wieder da

Dresden. Ein seit Montag in Dresden vermisster Jugendlicher aus Gorbitz ist am Donnerstag wieder da. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, kehrte der 14-Jährige selbstständig nach Hause zurück. Ein Straftatverdacht bestehe nicht, hieß es. Wo sich der Junge zwischenzeitlich aufhielt, muss noch geklärt werden. (mja)

