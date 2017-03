Vermisster Senior tot gefunden Seit Tagen suchte die Polizei nach dem 82-Jährigen. Am Freitag fand ein Jogger seinen Leichnam in einem Wald.

Ein seit mehreren Tagen vermisster 82-Jähriger ist am Freitag in einem Waldgebiet bei Rossau tot aufgefunden worden. Gegen 17.15 Uhr rief ein Jogger die Polizei, nachdem er in einem Waldstück im Ortsteil Schönborn-Dreiwerdeneine eine leblose Person entdeckte, so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Für die alarmierten Beamten bestätigte sich schließlich der Verdacht, dass es sich bei dem Toten um den vermissten 82-jährigen Senior handelt. Nach ihm ist seit vergangenem Sonntag intensiv gesucht worden. Laut den Beamten gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. (DA/mit dpa)

