Vermisster Rentner tot aufgefunden

Geld aus Spielautomat gestohlen

Großenhain. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Lokal an der Franz-Schubert-Straße in Großenhain eingebrochen. Die Täter hebelten einen Zugangstür auf und begaben sich in die Innenräume. Dort öffneten sie gewaltsam einen Spielautomaten und stahlen das darin befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Außerdem entwendeten sie einen Laptop, ein Keyboard sowie eine Registrierkasse. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.