Vermisster noch nicht gefunden Vor acht Tagen verließ Gernot Eichler ein Meißner Pflegeheim. Noch immer wird nach dem 75-Jährigen gesucht.

Gernot Eichler wird seit Montag vermisst. © Polizei

Die Suche nach Gernot Eichler gehe weiter, noch gebe es keine Neuigkeiten, wo der Vermisste sich aufhält, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden der SZ. Konkrete Hinweise zum Aufenthalt des orientierungslosen 75-Jährigen seien bis jetzt nicht eingegangen. Ob es überhaupt Zeugen gegeben habe, die sich gemeldet hätten und meinten, den Mann gesehen zu haben, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Somit geht die Suche der Polizei nach dem vermissten Gernot Eichler aus einem Altenheim in Meißen weiter.

Der Mann verließ am vergangenen Montagabend das Seniorenheim an der Wilsdruffer Straße mit unbekanntem Ziel. Die Polizei setzte kurz nach der Vermisstenmeldung einen Fährtenhund ein, der bis zur S-Bahn-Station an den Neumarktarkaden in Meißen lief. Dort verlor sich die Spur.

Die Beamten prüften auch weitere mögliche Anlaufpunkte. Bislang konnte der 75-Jährige nicht ausfindig gemacht werden. Er ist wahrscheinlich orientierungslos und verwirrt. Das scheinbare Alter des Gesuchten liegt bei 60 bis 65 Jahren. Er ist 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hat eine Stirnglatze sowie kurze graue Haare. Bekleidet ist der Vermisste mit einem karierten Hemd.

Auffällig ist sein schleppender, nach vorn gebeugter Gang. Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen. (SZ/mhe)

