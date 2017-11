Vermisster Mann tot aufgefunden Seit Dienstag suchte die Polizei nach einem Leubener. Nun entdeckte ein Passant die Leiche.

Auf einer Brachfläche in Reick wurde am Sonnabendnachmittag eine grausige Entdeckung gemacht. Ein Passant fand die Leiche eines Mannes. Er hatte sich an einem Baum stranguliert. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Toten um den 62-jährigen Ulf B. aus Leuben, der als vermisst galt und von der Polizei gesucht wurde.

Er war am Dienstagnachmittag aus einem Krankenhaus am Weißen Hirsch verschwunden, wo er zur Behandlung untergebracht war. Die Polizisten teilten am Mittwoch mit, dass B. sich mit Suizidgedanken trage. Nach dem Fund gehen die Beamten von einem Selbstmord aus. Ein Straftatverdacht liege nicht vor.

Bei der Suche nach dem Vermissten hatte die Polizei einen Fährtenhund eingesetzt, der die Beamten in die Dresdner Heide führte. Das Gebiet wurde daraufhin großräumig von einem Polizeihubschrauber abgesucht. (SZ/sh)

