Vermisster 17-Jähriger tot geborgen Grausiger Fund in der Elbe: Passanten haben im Neustädter Hafenbecken eine Leiche entdeckt.

Die Polizei hatte seit Tagen das Neustädter Hafenbecken abgesucht. © Roland Halkasch

Grausiger Fund in der Elbe: Passanten haben am Mittwochnachmittag im Neustädter Hafenbecken eine Leiche entdeckt. Beamte der Wasserschutzpolizei bargen den Körper unweit einer Kaimauer. Schnell war klar: Es handelt sich bei dem Toten um den 17-Jährigen aus Dölzschen, der seit dem 25. März vermisst wird. Der Jugendliche soll am Donnerstag obduziert werden.

Bereits seit Tagen wird vermutet, dass Philipp S. in der Elbe ums Leben kam. Die Polizei suchte das Hafenbecken immer wieder mit Tauchern ab. Für Freitag war ein weiterer Tauchgang geplant. Auch Spezialhunde hatten zuvor wiederholt im Bereich des Hafenbeckens angeschlagen. (szo/mja)

