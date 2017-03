Vermisster 15-Jähriger aufgetaucht Die Polizei suchte einen Jugendlichen aus Kurort Hartha. Freitagmittag fand sie ihn wohlbehalten in Freital.

Die Polizei fahndete nach einem Jugendlichen aus Kurort Hartha. © picture alliance / dpa

Die Polizei suchte nach dem vermissten Dennis G. (15) aus Kurort Hartha. Der Jugendliche wurde letztmalig am Dienstagabend in seiner elterlichen Wohnung in dem Tharandter Ortsteil gesehen. Diese verließ er offenbar mit unbekanntem Ziel. Der 15-Jährige könnte sich in Freital aufhalten. Dies bewahrheitete sich. Am Freitag gegen 13 Uhr wurde er wohlbehalten in Freital aufgegriffen und an seine Eltern übergeben.

