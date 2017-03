Vermisstensuche mit Hubschrauber Die Polizei rückte am Sonntag zu einem Großeinsatz nach Dippoldiswalde aus. Ein 45-Jähriger war verschwunden.

Ein Hubschrauber der Polizei kreiste am Sonntag über Dipps und Höckendorf. © Symbolfoto dpa

Aufregung am Sonntag in und um Dipps. Zur Suche nach einem Vermissten hatte die Dresdner Polizei elf Einsatzkräfte und einen Hubschrauber in die Region beordert. Am Sonntagfrüh hatte eine 44-jährige Frau Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt. Sie vermisste ihren Ehemann (45) und befürchtete, dass er sich das Leben nehmen wollte.

Polizeibeamte starteten daraufhin die Suche nach dem Mann. Nach ersten Ermittlungen konzentrierte sich die Absuche zunächst auf den Bereich rund um Höckendorf. Am Nachmittag bemerkte ein Spaziergänger am Dorfhainer Seerenteich einen roten Seat, in dem Auto saß offenbar ein verwirrter Mann. Aufgrund des auffälligen Hubschraubereinsatzes meldete er seine Beobachtung der Polizei.

Einsatzkräfte fanden den Vermissten daraufhin unverletzt in dem Seat. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, so die Polizei. (szo)

