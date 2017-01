Vermisstensuche bei Eiseskälte

Suche nach vermisstem Patienten

Arnsdorf. Am Dienstagnachmittag verschwand ein 62-Jähriger aus einem Fachkrankenhaus in Arnsdorf. Da – nicht zuletzt durch die eisigen Temperaturen – nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Gefahr für Leib und Leben bestand, wurde die Polizei alarmiert. Fährtenhunde der Polizei und der Rettungshundestaffel Sachsen-Ost sowie ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Mann. Zunächst vergeblich, doch kurz vor Mitternacht traf eine Streife den Vermissten unversehrt bei einem Bekannten in Arnsdorf an und brachte ihn in das Fachkrankenhaus zurück.