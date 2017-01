Vermissten Rentner gefunden Ein 79-Jähriger verlässt die Wohnung und kommt nicht zurück. Die Ehefrau befürchtet das Schlimmste.

Glücklich ausgegangen ist Sonnabend die Suche nach einem 79-Jährigen. Der Mann hatte am Nachmittag die Wohnung in der Johannes-R.-Becher-Straße verlassen und kam nicht zurück. Seine Ehefrau machte sich große Sorgen, denn aufgrund verschiedener Krankheiten bestand die Gefahr, dass sich der Mann nicht orientieren kann und den Heimweg selber nicht mehr findet. Sie informierte die Polizei, die umgehend mit der Suche begann. Nach zwei Stunden dann der Erfolg: Der Rentner wurde gefunden. Er befand sich in einem Garagenkomplex in der Nähe seiner Wohnung und war leicht unterkühlt. Ein angeforderter Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Polizeibericht vom 8. Januar zurück 1 von 5 weiter Autoknacker erwischt Bautzen. Ein Autoknacker ist in der Nacht zu Sonntag in der Bautzner Behringstraße beobachtet worden. Er hatte einen weißen VW Golf aufgebrochen. Zeugen informierten daraufhin die Polizei und versuchten den Täter bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Dem Täter gelang jedoch die Flucht, sodass eine sofortige Fahndung im umliegenden Bereich durchgeführt wurde. Nur kurze Zeit später konnten zivile Einsatzkräfte den flüchtigen Täter feststellen und nahmen diesen vorläufig fest. Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen 27-jährigen jungen Mann aus Bautzen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Benz gegen Laterne Großröhrsdorf. In der Radeberger Straße in Großröhrsdorf hat es Freitagnachmittag gekracht. Ein 34-Jähriger ist mit seinem Daimler-Benz aus gegenwärtig unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen den Mast einer Laterne gestoßen. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 1000 Euro. Unfreiwilliges Ende einer Reise Uhyst. Einen ungeplanten aber vorhersehbaren Reiseabbruch musste Sonnabendmittag ein 45-jähriger Fahrzeugführer zusammen mit seiner Lebensgefährtin und ihren zwei Kindern in Kauf nehmen. Die Familie war mit einem Chrysler auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs, als sie durch die Bundespolizei an der Abfahrt Uhyst von der Autobahn geleitet und kontrolliert wurde. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Nachdem gegen den Mann eine Strafanzeige gefertigt wurde, konnte die Familie die Reise dennoch nicht fortsetzen. Auch die 37-jährige Beifahrerin war nicht im Besitz eines Führerscheins. Bis zum Eintreffen eines Ersatzfahrers gastierte die Familie auf dem Parkplatz der Autobahnkirche. In Wohnwagen eingebrochen Deutschbaselitz. Ein Wohnwagen, der in der Großteichstraße abgestellt war, ist aufgebrochen und ausgeräumt worden. Die Täter stahlen neben Bekleidungsgegenständen auch Lebensmittel und persönliche Dinge im Wert von 1500 Euro. Dazu kommen 50 Euro Schaden durch den Einbruch. Der Einbruch, der am Freitag gemeldet wurde, hat sich irgendwann seit dem 20. November ereignet. Die Kriminalpolizei wird sich weiter mit dem Fall beschäftigen. Brand im Mehrfamilienhaus Königsbrück. Eine Zwischendecke hat in einem Wohnhaus in der Großenhainer Straße in Königsbrück gebrannt. Am späten Sonnabendnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Brand befand sich im Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Die Kameraden der Feuerwehr hatten die Flammen schnell unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt und eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz.

