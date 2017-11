Vermisste tot aufgefunden Die vermisste Rentnerin aus Freital, nach der die Polizei seit Freitag suchte, lebt nicht mehr. Warum und wie sie starb, gibt Rätsel auf.

Dieser tragische Fall gibt der Polizei Rätsel auf: Am Sonnabendnachmittag fanden Passanten eine 82 Jahre alte Frau leblos in der Roten Weißeritz im Rabenauer Grund. Ein hinzugerufener Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor, heißt es am Montagvormittag aus der Polizeidirektion Dresden. Mehr ist noch nicht bekannt.

Seit Freitag hatte die Polizei nach der vermissten Ingeburg G. aus Freital gesucht (SZ berichtete). Dabei wurden auch ein Spürhund und ein Hubschrauber eingesetzt. Die Seniorin hatte in der Nacht zum Donnerstag ihre Wohnung an der Straße Auf der Scheibe verlassen. Seitdem ist sie verschwunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. (szo)

