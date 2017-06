Vermisste sind wieder da Eine 81-jährige Frau war aus einer Seniorenresidenz in Radebeul verschwunden. Die Seniorin leidet an Demenz.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Blaulicht leuchtet am 27.07.2015 in Osnabrück (Niedersachsen) auf dem Dach eines Polizeiwagens. Im Hintergrund steht ein weiterer Streifenwagen. Die Polizei hat eine internationale Autoschieberbande zerschlagen und vier Wagen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sichergestellt. Einzelheiten wollen die Ermittler an diesem Dienstag in Düsseldorf bekanntgeben. Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Friso Gentsch / dpa / dpa © Symbolfoto: dpa

Die kurzfristige Vorführung eines nicht erschienenen Angeklagten zum Amtsgericht Meißen scheiterte am Dienstag, weil am Vormittag alle Funkstreifenwagen der Polizei im Einsatz waren. Wie Meißens Polizeichef Hanjo Protze auf Nachfrage der SZ sagte, waren die Besatzungen zweier Wagen in Radebeul auf der Suche nach einer vermissten Person unterwegs. Eine 81-jährige demente Seniorin war aus einer Seniorenresidenz in Radebeul verschwunden. Nicht die Polizei, sondern eine Bürgerin entdeckte schließlich die Frau wohlbehalten an einer Bushaltestelle. Sie wurde zurück ins Heim gebracht. Die anderen drei Einsatzwagen der Polizei waren bei Verkehrsunfällen in Nossen und Radebeul unterwegs. Damit waren alle verfügbaren Fahrzeuge des Polizeireviers Meißen zu diesem Zeitpunkt gebunden. Die ausgefallene Gerichtsverhandlung soll nun am kommenden Dienstag stattfinden.

Aufgetaucht ist auch eine seit dem Sonntag vermisste 13-jährige Schülerin aus Dresden. Wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitteilte, hat sich das Mädchen wohlbehalten bei seinen Eltern gemeldet. Ein Straftatverdacht besteht nicht. Wo sich die 13-Jährige zwischenzeitlich aufhielt, wird zu klären sein. Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei ist somit hinfällig. (SZ/jm)

zur Startseite