Vermisste Mädchen wieder da Zwei Jugendliche hatten am Sonnabend ihre Betreuungseinrichtung in Bautzen verlassen. Sie wurden landesweit gesucht – mit Erfolg.

Die beiden vermissten Mädchen, die die Polizei seit dem Wochenende gesucht hatte, sind wieder da. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Freundinnen hatten ihre Betreuungseinrichtung in Bautzen am Sonnabendabend verlassen. Ein Mobiltelefon der Mädchen war noch am selben Abend in der Dresdener Innenstadt geortet worden. Die Polizei hatte landesweit nach den Jugendlichen gesucht. Mit Erfolg.

Eine Streife des Polizeireviers Freiberg hat die Schülerinnen am Mittwochmorgen in Freiberg aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Zeugenhinweise. (szo)

