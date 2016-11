Vermisste Mädchen wieder da

© dpa

Gutes Ende einer Vermisstensuche: Die beiden 13-jährigen Mädchen aus dem Raum Weigsdorf-Köblitz und Königswartha sind wieder aufgetaucht. Eine Streife des Polizeireviers im schwäbischen Sindelfingen griff die beiden in der Nacht zu Dienstag auf. Die Mädchen waren von zu Hause ausgerissen.

Die Polizei hatte seit Sonntag öffentlich nach den zwei Mädchen gesucht. Sie waren am Sonnabendabend nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Sie sollen sich an dem Abend in der Bautzener Innenstadt aufgehalten haben. Auch gab es Hinweise, dass sie sich in Dresden befanden. Von dort haben sie sich offenbar nach Baden-Württemberg aufgemacht. (szo)

