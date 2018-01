Vermisste Mädchen sind aufgetaucht Die Polizei hat die zwei 14 und 15 Jahre alten Ausreißerinnen aus Zittau in Görlitz gefunden – dank eines Hinweises.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Görlitz/Zittau. Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Görlitz zwei 14 und 15 Jahre alte Ausreißerinnen aus Zittau aufgegriffen. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die beiden Mädchen hielten sich am Wilhelmsplatz auf, ein Passant informierte die Beamten. Die Beamten nahmen die beiden Abenteurerinnen in Gewahrsam und verständigten die laut dem Sprecher besorgten Mütter. Sie konnten ihre Kinder bei der Polizei in Empfang nehmen. „Diese bedankt sich für den Hinweis des Görlitzers sowie die Unterstützung der Öffentlichkeit“, so Knaup. (szo/tc)

