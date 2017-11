Vermisste Mädchen aus Freital wieder da

Dresden. Wie die Polizei mitteilt, sind die beiden seit Dienstag vermissten Mädchen (13, 15) am heutigen Sonntag nach dem Hinweis eines Bürgers gegen 15.10 Uhr wohlbehalten in Dresden aufgefunden worden. Die Polizei übergab die Ausreißerinnen an ihre Eltern. (szo)

zur Startseite