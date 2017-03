Vermisste Jugendliche gefunden

Symbolbild © dpa (Symbolfoto)

Zittau. Zwei Jugendliche ohne gültigen Fahrausweis wurden am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Trilex-Zug auf der Strecke Dresden - Zittau von einer Zugbegleiterin an die Polizei gemeldet. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach stellten die Jugendlichen dann auf dem Bahnhof Zittau fest. Der 16-jährige Junge und das 15-jährige Mädchen waren laut Bundespolizei mittellos und konnten weder Fahrpreis noch Fahrpreisnacherhebung bezahlen.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich über dies heraus, dass die beiden deutschen Jugendlichen durch die Polizeidirektion Görlitz als vermisst und zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben waren. Beide Personen wurden an die Landespolizei des Polizeireviers Zittau - Oberland übergeben. Eine Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen steht ihnen aber dennoch ins Haus. (szo)

