Vermisste ist wieder da Die Frau aus Bautzen kehrte am Mittwochabend selbstständig in ihre Wohnung zurück.

Die seit Dienstag vermisste Frau aus Salzenforst ist wieder da. Die 43-Jährige verschwand am Nachmittag aus ihrer Wohnung. Am späten Mittwochabend informierte ein Angehöriger die Polizei, dass die Frau selbstständig und unverletzt aber unterkühlt zu ihrer Wohnung zurückgekehrt war. Wo sich die Frau aufgehalten hatte, ist derzeit noch unklar. Die Vermisste begab sich in medizinische Behandlung.

Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der Suche nach der Vermissten. (szo)

