Vermisste Frau bei Herrnhut gefunden Die 80-Jährige hatte sich am Montag beim Spazierengehen verlaufen. Nach zwei Nächten im Freien gehe es ihr „den Umständen entsprechend“, sagt die Polizei.

Symbolbild: Die gefundene Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. © dpa

Herrnhut. Die bei Herrnhut vermisste Seniorin (SZ und sz-online berichteten) ist gefunden. Thomas Brettschneider, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, bestätigt, dass die 80-jährige Frau am heutigen Vormittag entdeckt wurde. „Es geht ihr den Umständen entsprechend“, sagt Brettschneider. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Spaziergängerin, die heute Vormittag mit ihrem Hund unterwegs war, hat die 80-Jährige in der Nähe vom Eichler nahe Rennersdorf entdeckt.

Nach dem ersten Erkenntnisstand soll sich die Frau verlaufen haben. „Es ist ein Glück, dass die Nächte nicht so kalt waren“, sagt Brettschneider. Die Frau war mit ihrem Mann in Herrnhut zu Besuch. Am Montagvormittag brach sie am Uttendörfer Weg zu einem Spaziergang auf und kehrte nicht zurück. Seidem wurde sie mit mehreren Aktionen gesucht. Am Dienstagabend waren zum Beispiel ein Hubschrauber und Rettungshunde im Einsatz. Danach, bis in die Nacht hinein, suchten die Kameraden der Feuerwehren von Herrnhut, Berthelsdorf, Rennersdorf und Ruppersdorf weiter nach ihr. (SZ/sdn)

