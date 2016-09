Vermisste Bautzenerin ist zurück Eine junge Frau war seit Mittwoch verschwunden. Die Polizei hatte eine Selbstgefährdung der 18-Jährigen nicht ausgeschlossen. Nun ist sie wieder da.

© dpa

Die junge Frau, die am Mittwochabend ihre Wohneinrichtung in Bautzen mit unbekanntem Ziel verlassen hatte, ist wieder da. Das bestätigte die Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage. Nach der 18-Jährigen war intensiv gesucht worden. Die Polizei hatte eine Selbstgefährdung der jungen Frau nicht ausgeschlossen. „Letztlich hat die Hilfe der Medien maßgeblich dazu beigetragen, dass die Frau wieder zurückgekommen ist“, sagt Polizeisprecher Tobias Sprunk. (szo)

