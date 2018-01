Vermisste 15-Jährige wieder da Das seit 9. Januar vermisste Mädchen aus Freital ist wieder zu Hause.

Freital. Die 15-jährige Elisabeth M. aus Freital ist wieder aufgetaucht. Das Mädchen verließ am 9. Januar die elterliche Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Am 17. Januar erstatteten die Eltern Vermisstenanzeige bei der Polizei. Mögliche Anlaufpunkte der Jugendlichen wurden daraufhin von der Polizei geprüft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ist die 15-Jährige in der vergangenen Nacht selbstständig nach Hause zurückgekehrt. Zu den Umständen des Verschwindens des Mädchens hat die Polizei keine Angaben gemacht. (szo)

