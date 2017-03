Vermisste 15-Jährige wieder da Die Jugendliche wurde ihren Eltern wohlbehalten übergeben.

Das seit 6. März 2017 vermisste 15-jährige Mädchen konnte am Dienstagabend in einer Mittweidaer Wohnung wohlbehalten festgestellt werden. Es wurde den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei dankte für die Unterstützung bei der Suche, gab jedoch keine weiteren Informationen in der Angelegenheit.

