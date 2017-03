Vermisste 14-Jährige aus Görlitz wieder da Das Mädchen war am Montag aus der elterlichen Wohnung verschwunden. Im Erzgebirge tauchte sie wieder auf.

Thermalbad Wiesenbad. Erleichterung bei allen, die sich Sorgen um Sarah gemacht haben. Die 14-Jährige tauchte im erzgebirgischen Wiesa wieder auf. Am Freitag Nachmittag informierte ein Angehöriger die Polizei, dass ein Zeuge sie dort gesehen habe. Der Mann brachte Sarah sofort zur Mutter nach Görlitz und übergab sie ihr. Zu den Umständen des Verschwindens ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Am Donnerstag hatte sich die Polizei wegen der Suche nach der Vermissten an die Öffentlichkeit gewendet. Die 14-Jährige verließ bereits am Montag die elterliche Wohnung in Görlitz.

Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der Suche. (szo)

