Vermieter zurrt Container fest Die Mieter an der Straße des Friedens bangen bei Sturm um ihre Fahrzeuge. Vor Kurzem hat es einen Container umgeblasen.

Im Dezember wurde ein Container neben ein Auto geweht. © privat

Döbeln. Wer sein Auto entlang der Straße der Jugend in Döbeln geparkt hat, wird bei dem Sturm am Donnerstag bange Blicke auf sein Auto geworfen haben. Wer sich auskennt, hatte sein Auto nicht in der Nähe der Müllcontainer geparkt. Denn viele Mieter wissen, dass sich die großen Tonnen auf Rädern bei starkem Wind von selbst bewegen.

Bald soll das Problem gelöst werden, versicherte Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement des Vermieters TAG, dem Döbelner Anzeiger. „Wir haben den Auftrag für die Einhausung eines Containerstellplatzes vergeben. In den nächsten drei Wochen soll mit dem Bau begonnen werden“, so Förster-Wehle.

Bereits Anfang Dezember wehte ein heftiger Wind durch Döbeln Nord. An der Straße der Jugend hatte es wieder einen Container für Leichtstoffe umgeblasen. Eine Bewohnerin des Hauses Nummer 10 hatte sich mit dem Problem an den Döbelner Anzeiger gewandt. Ihr Auto sei schon einmal am Kotflügel durch einen Container beschädigt worden (DA berichtete).

Dass sich die Rollcontainer bei starkem Wind von allein in Bewegung setzen, das könne passieren, auch wenn die Bremsen angelegt sind, sagte Joachim Beyer, Chef der Entsorgungsgesellschaft Döbeln. Das sei höhere Gewalt. „Die Räder rutschen dann über den Boden.“ Abhilfe würde ein Zaun um den Containerplatz schaffen. (je)

