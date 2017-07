Vermieter plant Millionen-Sanierung Zu seinem 50. Geburtstag wird der Block am Liebknecht-Ring umfassend renoviert. Auch das Äußere verändert sich stark.

Dieser Wohnblock am Karl-Liebknecht-Ring in Nünchritz soll bald umfassend saniert werden. Der Eigentümer, die Wohnungsgesellschaft Nünchritz, nimmt dafür nach eigenen Angaben mehr als fünf Millionen Euro in die Hand. © Sebastian Schultz

Der Nünchritzer Ortsmitte steht ein großes Bauprojekt bevor: Knapp fünfeinhalb Millionen Euro will die Wohnungsgesellschaft Nünchritz (WGN) in die Sanierung eines Wohnblocks am Karl-Liebknecht-Ring investieren. Am Montag hat WGN-Geschäftsführer Reiner Striegler die Pläne im Gemeinderat vorgestellt.

Geplant ist demnach eine Innensanierung, bei der sämtliche Medien sowie Fenster und Türen erneuert werden. Und auch das Äußere des 1968 erbauten Wohnblocks soll sich stark verändern. Neben einer neuen Wärmedämmung plant die WGN den Anbau eines Lifts. Der soll den Eingang 1 und die Laubengänge erschließen, die an den Eingängen 2 bis 4 entstehen. Zudem wird der Block „abgetreppt“: Am Eingang 5 wird eine Etage rückgebaut, bei Nummer 6 und 7 je zwei Stockwerke. Zwei Wohnungen werden dadurch Terrassen auf dem neuen Dach erhalten. An der Rückseite des Wohnblocks werden die alten Balkons abgebrochen und durch moderne ersetzt. Welche Farbe die neue Gebäudefassade bekommt, steht derzeit noch nicht fest.

Im Inneren soll es künftig vor allem im vorderen Teil des Wohngebäudes behindertenfreundlich zugehen, so Reiner Striegler. Statt der jetzt noch drei Wohnungen pro Etage im Eingang 1 gibt es dann nur noch zwei, die dafür großzügiger geschnitten sind. Behindertengerecht im Sinne der Vorschriften seien diese Wohnungen zwar nicht, so der WGN-Chef. Die künftig rund 70 Quadratmeter großen Wohnungen böten aber ein Plus an Bewegungsfreiheit. Die oberen drei Etagen der Eingänge 2 bis 4 sollen seniorengerecht sein. Gerüchten, dass ein bestimmter Pflegedienst diese Eingänge schon „besetzt“ habe, widersprach WGN-Chef Striegler im Gemeinderat. Mieter hätten bei der Wahl eines Dienstes künftig „freie Hand“.

Zwei Jahre wird der Bau insgesamt dauern. Losgehen soll es im Frühling 2018 mit den Eingängen 1 bis 4, die bis Jahresende fertig werden sollen. 2019 seien dann die Eingänge 5 bis 7 dran, so Reiner Striegler.

Die Sanierung des Blocks wird das vorerst letzte große Investitionsvorhaben des Vermieters sein. Die WGN, die mehrheitlich der Riesaer Wohnungsgesellschaft und zu geringen Teilen der Gemeinde Nünchritz gehört, hat seit 2008 immer wieder in ihren Bestand investiert. Insgesamt bewirtschaftet das Unternehmen in Nünchritz 681 Wohnungen.

Mieterversammlung kommt

Deren Leerstand liege derzeit bei erfreulich niedrigen neun Prozent, so Reiner Striegler. 2007 seien es noch um die 20 Prozent gewesen. Durch den Rückbau von 15 Wohnungen in dem Gebäude am Liebknecht-Ring soll die Quote nun weiter sinken – auf etwa fünf Prozent im Jahr 2020. Derzeit stehen in dem Wohngebäude von 105 Wohnungen 39 leer.

Dass sich der Block nach dem Umbau gut vermarkten lässt, davon geht man bei der WGN-Leitung aus. Zumal es in der Umgebung alles gebe, was Mieter suchen: Arbeit, Kita, Schule, Ärzte, Einkaufsmärkte.

Derzeit bereite die WGN den Bauantrag für die Sanierung vor. Ende des Monats soll er ans Landratsamt abgeschickt werden. Auch die Finanzierung für den Umbau müsse noch mit den Banken ausgehandelt werden, sagt Reiner Striegler.

Erste Absprachen mit Mietern zum Umbau habe es derweil schon gegeben. Denn wo Grundrisse geändert oder Wohnungen rückgebaut werden, sind Umzüge unumgänglich. Weitere Infos zum Bau will die WGN den Betroffenen bei einer ersten Versammlung am 20. Juli geben. Da Detailfragen erst im Laufe der weiteren Planungen geklärt werden können, sollen weitere Treffen folgen. Klar sei bereits, dass das Vorhaben Stress, Dreck und Lärm bedeuten werde, so Reiner Striegler. Man werde aber für jeden Mieter eine Lösung finden.

Wie stark der Mietpreis durch die Aufwertung des Wohnblocks steigen wird, dazu will sich der WGN-Chef nicht detailliert äußern. Bestandsmieter in den 40- bis 50-Quadratmeter-Wohnungen würden in der Regel unter 560 Euro Monatsmiete bleiben, so Reiner Striegler. Neuvermietungen in den sanierten und umgebauten Wohnungen würden jedoch teurer.

