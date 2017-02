Vermessungen an Grünbergs Straßen Mit den Arbeiten soll der Oberflächenbestand der Straßen ermittelt werden.

Auch in Grünberg finden Vermessungsarbeiten statt. © dpa

Das Vermessungsbüro Lothar Kurtze führt ab dieser Woche Vermessungsarbeiten im Ottendorfer Ortsteil Grünberg durch. Konkret finden die Arbeiten an der Ottendorfer- und Lausaer Straße statt. Diese dienen nach Angaben des Bauamtes der Gemeinde der vollständigen und detaillierten Erfassung des Oberflächenbestandes der Straßen. Die Flurstücksgrenzen wird das Vermessungsbüro nicht unter die Lupe nehmen.

Die Vermessungen sind im Vorfeld des grundhaften Ausbaus des Kreisstraßennetzes in der Ortschaft nötig. Denn der Landkreis Bautzen plant in diesem Jahr, das Straßenwirrwarr in Grünberg zu entschärfen und neu zu ordnen (SZ berichtete). Aus diesem Grund bittet das Bauamt alle Grundstückseigentümer, Mieter und sonstige Berechtigte, soweit erforderlich, den Zugang zu den Grundstücken für die Mitarbeiter des Vermessungsbüros Lothar Kurtze zu ermöglichen. (ste)

