Vermesser müssen auf Privatgrundstücke Die Arbeiten dienen der Ländlichen Neuordnung in dem Nossener Ortsteil.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Derzeit läuft im Nossener Ortsteil Leuben-Schleinitz eine groß angelegte Vermessung öffentlicher und landwirtschaftlicher Wege an. Die Arbeiten dienen der Ländlichen Neuordnung in diesem Gebiet. Ziel dessen ist es, die zukünftige Nutzung von Böden und Äckern, Straßen und Bauland genau planen und im Zweifel vorhersagen zu können. Um die Arbeiten durchzuführen, sind Vermesser gesetzlich befugt, vorübergehend auch private Grundstücke in der Ortslage zu betreten. Darüber informiert die Teilnehmergemeinschaft der Ländlichen Neuordnung Leuben-Schleinitz II.

So sollen die Arbeiten noch im Juli beginnen und werden bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Währenddessen kann es auch zum Einsatz von Grenzsteinen kommen, die als Vermessungszeichen keinesfalls weggeräumt oder beschädigt werden dürften, so die Gemeinschaft in einer Mitteilung. Wer gegen diesen Grundsatz verstoße begehe eine Ordnungswidrigkeit und müsse für die Kosten für die nochmalige Abmarkung gerade stehen. Die Vermessung soll in zwei Abschnitten durchgeführt werden. Zunächst werden Mitarbeiter des Landratsamtes Meißen Markierungen mittels verschiedenfarbiger Holzpflöcken vornehmen. Diese werden anschließend im Abstand von ein bis zwei Wochen durch ein Vermessungsbüro durch Grenzsteine ersetzt. (SZ)

