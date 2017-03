Versuchter Enkeltrickbetrug: Gauner blieben ohne Erfolg Bertsdorf-Hörnitz. In Hörnitz wurde eine Seniorin von Unbekannten angerufen und um eine hohe Geldsummen gebete. Es kam zu keiner Übergabe. Die Rentnerin reagierte besonnen, als sie den Betrug am Telefon bemerkte und legte wortlos auf. In vier weiteren Fällen in Hoyersweda, Bautzen sowie Hörnitz wurden Senioren im Alter von 75 bis 85 Jahren ebenfalls von Unbekannten angerufen und um hohe Geldsummen gebeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheit im Verkehr Görlitz / Seifhennersdorf. Am späten Dienstagabend haben in Görlitz Poliziebeamte einen 33-Jährigen Mitsubishifahrer angetrunken am Steuer erwischt. Die Streife kontrollierte das Auto und dessen Fahrer. Die Polizisten stellten eine Alkoholfahne bei ihm fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,25 Promille. Zudem besaß der Mitsubishi-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, begleiteten ihn zur Blutentnahme und fertigten eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen. In Seifhennersdaorf hat am frühen Mittwochmorgen ein betrunkener Autofahrer bei einem Unfall einen Telefonmast gefällt. Der 20-Jährige Zittauer verlor auf der Oststraße die Kontrolle über seinen Citroen und krachte gegen einen Zaun sowie den Holzstamm. Dieser knickte um. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland stellte fest, dass der Heranwachsende nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Er war vermutlich Gast einer nahen Faschingsveranstaltung gewesen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um den umgeknickten Mast zu bergen. Den Citroen nahm ein Abschleppdienst an den Haken. Die Beamten behielten die Fahrerlaubnis des jungen Mannes ein und begleiteten ihn zur Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen.

Vermeintlich gestohlenes Auto taucht wieder auf Zittau. Am Dienstagabend hat in Pethau ein Mann seinen VW T 5 als gestohlen gemeldet. Der Fahrer hatte seinen Kleintransporter an der Hauptstraße abgestellt. Als er zu diesem zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz veranlasste eine sofortige Fahndung nach dem Fahrzeug. Kurz darauf meldete sich der Geschädigte erneut. Er hatte offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen und fand seinen VW in der Nähe an einer Buswendeschleife wieder.

Missverständnis führt zu Feuerwehreinsatz Görlitz. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagabend in Görlitz zu einem Mehrfamilienhaus an der Wielandstraße geeilt. Im Inneren roch es nach Rauch. Die Ursache dafür war schnell gefunden und offenbar auf ein Missverständnis zurückzuführen. Eine 31-jährige Mieterin hatte in ihrer Wohnung ihren Kamin angefeuert - in der Annahme, die Feuerstelle wäre an den Kaminschacht angeschlossen. Doch wie sich nach Prüfung der Feuerwehr herausstellte, war der Abzug des Kamins dauerhaft verschlossen worden. Die Feuerwehr löschte die Glut und lüftete die Wohnung. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Unbekannter beschädigt Fahrzeug und flüchtet Weißwasser. Am Dienstagmittag ist es in Weißwasser zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf einem Parkplatz an der Puschkinstraße soll ein derzeit noch unbekannter Transporter beim rückwärts Ausparken gegen einen Audi A 3 gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Weißwasser hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen.

Unbekannte stehlen Audis Gablenz / Zittau. In der Nacht zu Mittwoch haben Diebe in Gablenz einen Audi A 4 gestohlen. Das grau-farbene Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GR-OO 333 parkte auf einem Grundstück an der Schulstraße. Den Zeitwert des 13 Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 5.500 Euro. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag haben Unbekannte in Zittau einen schwarzen Audi A 3 entwendet. Der zwölf Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen EL-CC 196 befand sich am Eichgrabenweg. Den Zeitwert des Autos schätzte der Eigentümer auf rund 6500 Euro. Die Soko Kfz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Nach den Fahrzeugen wird gefahndet.

Diebe klauen Kabel Rothenburg. Am Dienstag wurde der Polizei bekannt, dass am vergangenen Freitag in Rothenburg Unbekannte auf ein Betriebsgelände an der Friedensstraße eingedrungen sind. Die Täter entwendeten etwa 100 Meter Kabel einer Hauptzuleitung und zertrennten drei Steuerungskabel. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schlägerei bei der Spielothek Zittau. Am Dienstagabend riefen Zeugen in Zittau die Polizei zum Johannisplatz. In der Nähe einer Spielothek waren drei unbekannte junge Männer mit zwei Zittauern aneinander geraten. Dabei sollen die drei Tatverdächtigen auf die beiden angetrunkenen Männer im Alter von 31 und 37 Jahren eingeschlagen haben. Die Geschädigten wiesen einen Atemalkoholgehalt von über zwei Promille auf und wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Bedienstete der Wachpolizei nahmen später auf dem Areal einer Tankstelle die Personalien von drei Männern im Alter von 19, 21 und 23 Jahren auf. Ob diese für die Körperverletzung verantwortlich waren, ermittelt nun der Kriminaldienst des örtlichen Polizeireviers.