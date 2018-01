Verlotterte Ecke an der Alten Post Rund um das ehemalige Fischgeschäft und die Alte Post sieht es gammlig aus. Die Dreckecke war jetzt wieder Thema im Stadtrat.

Nicht gerade einladend sieht es vor dem ehemaligen Fischgeschäft an der Meißner Straße in Radebeul-West aus. Auch viele Touristen warten dort auf die Straßenbahn. © SZ/Nina Schirmer

Radebeul. Wer am Netto in Radebeul-West auf die Straßenbahn wartet, sollte lieber nicht so genau nach links und rechts und schon gar nicht nach hinten gucken. Rund um das ehemalige Fischgeschäft, das seit Längerem zur Ruine verkommen ist, liegt der Müll und wuchert das Unkraut. An der Fassade hängen zum Teil ausgeblichene, verlotterte Plakate. Nicht viel besser sieht es nebenan vor der Alten Kaiserpost aus.

Die Dreckecke war jetzt auch Thema in der letzten Stadtratssitzung. Es sehe dort, wo viele Radebeuler und auch Touristen in die Straßenbahn steigen, nicht gerade einladend aus, hieß es. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) wurde gefragt, ob an der Haltestelle nicht wenigstens der Gehweg gereinigt und der Wildwuchs entfernt werden könne. Der OB erklärte, dass sich das Gelände im Sanierungsgebiet befinde und die Stadt auf eine langfristige Lösung hoffe. Ursprünglich war die Alte Post als neues Domizil der Musikschule angedacht. Im Kreistag wurden schon 2016 Pläne geschmiedet, das Anliegen mit Geld zu unterstützen. Doch weil die Zeit eilte und vom Land zu erwartende elf Millionen Euro bis Juni 2016 Projekten zugesprochen werden mussten, floss das Geld in die Elblandkliniken.

Seitdem ist es ruhig geworden um die Pläne. Auch der OB konnte noch keine Neuerungen verkünden. Versprach aber, dass jetzt geprüft wird, wie man in der Zwischenzeit für mehr Ordnung an dem Gelände sorgen kann.

