Verlorene Erinnerungen Fotografieren ist ihr Hobby. Und wandern. Genau dabei verlor eine Pirnaerin ihren Fotoapparat. Jetzt bleibt ihr nur eine Hoffnung.

Ach, wenn es doch nur ein Farbfilm wäre, den die Pirnaerin vergessen bzw. verloren hat. Aber es ist gleich die ganze Kamera. Und da sind dummerweise auch noch die Fotos vom Wandern in Kärnten drauf. Beim Wandern ist auch die Kamera verloren gegangen, oder besser gesagt, auf dem Weg zum Wandern.

Mit der Gruppe ging es am 26. September nach Hellendorf. Die Pirnaerin sammelte im Bus das Fahrgeld ein. Da fiel ihr auf dem Fußboden stehender Rucksack um. Sie sammelte alles wieder ein, dachte sie jedenfalls. Denn als dann der Moment kam, wo wieder mal ein paar Fotos gemacht werden sollten, war der Schreck groß. Auch das Auspacken des Rucksacks half nichts, die Kamera hatte sich nirgends versteckt. So klein ist sie ja auch nicht. Der Tag war gelaufen, die Stimmung zu Hause entsprechend mies. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Nachfragen bei der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) und im Fundbüro in Pirna brachten nichts. Erst am Montag hat die Pirnaer Seniorin wieder nachgefragt. Langsam läuft ja auch die Zeit davon, immerhin ist es nun schon über drei Wochen her. Im Fundbüro der Verkehrsgesellschaft geben Busfahrer und Reinigungskräfte alles Mögliche ab. Schirme, Handschuhe, Schals und Jacken sowie Schüler-Monatskarten bleiben am häufigsten liegen. Auch Handys werden vergessen. Eher selten landen Fahrräder, Ranzen, Plakate und Geldbörsen im Fundbüro. Ein frisches Wurstpaket war auch mal dabei. Das holte der Besitzer ganz schnell ab. Bis dahin deponierten es die OVPS-Mitarbeiter im Kühlschrank.

Vielen Vergesslichen konnte so schon geholfen werden. Nur die Kamera der Pirnaerin hat sich nicht angefunden. Die OVPS verspricht, noch einmal nachzuhaken. Wenn aber jemand die Kamera mitgenommen hat, dann nützt auch das beste Fundbüro nichts. Der Hilferuf in der Sächsischen Zeitung ist nun die letzte Hoffnung der untröstlichen Pirnaerin. Sie will sich auch beim Finderlohn nicht lumpen lassen. „Ob ich nun eine neue Kamera kaufe oder das Geld so investiere, zumal ja die Fotos unwiederbringlich sind, ist auch egal.“

Der Finderlohn bemisst sich nach dem Wert der gefundenen Sache. Dabei gilt als Richtwert: fünf Prozent bei einem Wert bis 500 Euro, darüber hinaus sind es 25 Euro plus drei Prozent von dem über 500 Euro hinausgehenden Wert. Für Funde in öffentlichen Verkehrsmitteln und Behörden gelten andere Regeln. Bis zu einem Wert von 50 Euro muss es keinen Finderlohn geben, darüber hinaus nur die Hälfte des normalen Finderlohnes. In jedem Fall aber gilt: Wer gefundene fremde Sachen behält, macht sich unter Umständen der Fundunterschlagung strafbar.

Der Wert der Erinnerungen sei sowieso nicht in Geld aufzuwiegen, sagt die Pirnaerin. Sollte also jemand den Fotoapparat der Marke Canon Powershot S 50 am 26. September gefunden haben, würde sich die Seniorin riesig freuen.

Kontakt: 03501 527262

