Verloren unter 80 000 Fans Wie Doreen Gotscha vor elf Jahren ihren Freund beim Robbie-Williams-Konzert einbüßte – und ihr gemeinsames Lied allein überstehen musste.

Doreen und Sven Gotscha haben die Erinnerungen an Robbie Williams 2006 in Dresden in ihrem Fotoalbum festgehalten. Auf eine Erfahrung hätten die beiden damals allerdings gern verzichtet. © Sven Ellger

Es half alles nichts, Doreen musste sich auf den weiten Weg zu den Toiletten machen. Dabei hatten sie und ihr Freund so perfekte Plätze, zentral und nah an der Bühne. Dafür waren sie extra zwei Stunden eher gekommen. Wären sie jetzt gemeinsam gegangen, wären die Plätze weg gewesen. Also kämpfte sich Doreen allein durch die Massen. „Sven sagte, er würde dann mit dem roten Leuchtstab winken, damit ich ihn wiederfinde“, erinnert sie sich. Als sie jedoch erleichtert zurück in Richtung Bühne wollte, sang Robbie Williams gerade „Angel“ – und plötzlich hatten unheimlich viele Fans die Idee mit den Leuchtstäben. Was sollte sie tun?

Es war der 10. Juli 2006 auf der Wiese im Ostragehege. Die Tickets hatte Sven seiner Doreen zu Weihnachten unter den Baum gelegt und dafür zuvor stundenlang angestanden. Ihr zweites gemeinsames Kind war damals gerade mal vier Monate alt. Und nun stand Sven hier und drehte sich nach einiger Zeit zunehmend besorgt um. Wo bleibt sie denn? Gegen 21 Uhr war Robbie auf die Bühne gekommen. Doreen konnte fast alle Lieder seines damals aktuellen Albums „Intensive care“ mitsingen und kreischte mit den anderen Frauen um die Wette, als der verschwitzte Robbie auch noch sein Hemd öffnete.

Nun aber stand sie abseits und dachte sich: „Oh Gott, wo muss ich hinlaufen?“ Eine Weile irrte sie hilflos herum und versuchte, sich ein bisschen Richtung Mitte zu drängeln. Aussichtslos. Und nun kam auch noch „She’s the One“ – IHR Lied. „Mir schossen die Tränen in die Augen“, sagt sie. Einsam unter Zehntausenden Fans verfolgte sie den Rest des Konzertes wie in Trance und lief danach rasch in Richtung Ausgang, um dort auf ihren Freund zu warten. „Zwischen Staub und Dreck lief er mir gefühlte 30 Minuten später in die Arme und dann ließ er mich nicht mehr los.“

Noch lange sprachen die beiden über diesen denkwürdigen Abend. Geschadet hat er ihrer Liebe aber keineswegs. Ein Jahr nach dem Konzert heirateten Doreen und Sven am Strand von Mauritius. Ihr gemeinsames Lied „She’s the one“ sang dabei zwar nicht Robbie, aber ein Einheimischer mit seiner Gitarre – ganz allein für sie.

Wenn Robbie Williams nun, elf Jahre später, am 26. Juni zurück nach Dresden kommt, dann werden die beiden natürlich wieder dabei sein. „Diesmal wollen wir das Konzert natürlich bis zum Ende gemeinsam genießen“, sagt Doreen. Praktischerweise singt ihr Robbie diesmal im DDV-Stadion, in dem die Toiletten um einiges einfacher zu erreichen sind.

