Verloren im Schneesturm Gäste machen im Osterzgebirge eine Skitour und werden vom Wetterumschwung eiskalt erwischt. Was nun?

Das Wetter ist in Mittelgebirgen nicht berechenbar und kann plötzlich umschlagen. Dann wird es schnell ungemütlich, hier ein Schneesturm über Zinnwald. © Egbert Kamprath

Altenberg. Die schönen Urlaubstage sind vorbei. Das Pärchen packt in der Ferienwohnanlage in Neurehefeld seine Sachen. Doch die Skibedingungen im oberen Osterzgebirge sind zu herrlich, um einfach abzureisen. Die beiden Gäste bitten deshalb die Vermieterin, ihr Auto stehenlassen zu dürfen, um die Zeit noch zu nutzen. Monika Rasehorn hat nichts dagegen. Kurz vorm Mittag brechen die beiden bei strahlendem Sonnenschein zu einer Skitour auf. Wenn sie wieder zurückkommen, so vereinbaren sie, wollen sie gemeinsam Kaffee trinken.

Am Nachmittag schlägt plötzlich das Wetter um. Nebel und Sturm ziehen auf. Dichtes Schneetreiben setzt ein. Frau Rasehorn kann die Straßenlaternen bald schon vom Fenster aus nicht mehr sehen. Doch sie macht sich keine Sorgen. Die beiden Dresdner kennt sie, aktive Leute, wie sie sagt, Wanderer, die sich in der Gegend auskennen, und besonnen sind. „Ich denke, sie sind in irgendeiner Gaststätte hängengeblieben und machen noch einen drauf.“

Hängengeblieben sind die Skitouristen tatsächlich – im Schneesturm mitten im Wald. Das wird Monika Rasehorn schlagartig bewusst, als gegen 17 Uhr das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung sind ihre Gäste. „Frau Rasehorn“, hört sie, „kommen Sie uns holen! Wir sind zwischen Zinnwald und Nove Mesto, wissen aber nicht genau, wo.“ Sie versteht noch, dass sie an einer Schutzhütte sind, aber die Schrift nicht mehr lesen können.

So können Wanderer und Skifahrer bei Notfällen vorsorgen zurück 1 von 6 weiter Wer auf Tour geht, sollte zu Hause oder bei seinem Vermieter eine Nachricht hinterlassen, wohin der Ausflug führt. Das Wetter kann in Mittelgebirgen schnell umschlagen. Deshalb ist es ratsam, warme Sachen anzuziehen bzw. mitzunehmen und auch Proviant einzupacken. Sinnvoll ist, ein Handy einzustecken. Vorher bitte prüfen, ob der Akku auch geladen ist. Wer in eine Notsituation gerät, kann die 110 wählen und die Polizei informieren. Noch besser ist die Notrufnummer 112. Die Notrufnummer 112 gilt europaweit. Wer sie im Ausland wählt, braucht dafür keine extra Vorwahl. Darunter erreichen Hilfesuchende in Europa gebührenfrei die Notrufzentralen der Rettungsdienste, Feuerwehr oder Polizei über Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse.

Frau Rasehorn fährt der Schreck in alle Glieder. Ihr ist klar: Sie kann sich nicht selbst auf den Weg machen und eventuell auch noch in Gefahr begeben. Aber was soll sie tun? Wen anrufen? Sie wendet sich an Ortsvorsteher Tino Hauffe. Sie beraten sich. Frau Rasehorn wählt schließlich die 110 und landet bei der Polizei in Dresden. Nach dem Gespräch hat sie noch immer ein mulmiges Gefühl. Sie wird von Minute zu Minute unruhiger, es ist schließlich schon dunkel. Und da draußen sitzen zwei Skifahrer fest. Deshalb nimmt sie Kontakt mit ihren tschechischen Bekannten und Freunden auf. Schließlich die Erlösung: Die Bergwacht von Tschechien will ausrücken.

Was sie und der Ortsvorsteher nicht wissen: Hinter den Kulissen hat die Polizei inzwischen eine Rettungsaktion ausgelöst. Die Beamten können telefonisch Kontakt zu den Vermissten herstellen. Dabei erfahren sie, dass die beiden eine nahegelegene Baude aufsuchen wollen. Die Gefahrensituation ist also nach Einschätzung der Polizei nicht mehr akut. Trotzdem schicken die Diensthabenden einen Funkstreifenwagen los nach Tschechien. 18.03 Uhr, so steht es im Einsatzprotokoll, findet die Besatzung die beiden Skifahrer und bringt sie wohlbehalten nach Deutschland zurück.

Wären die beiden zu dem Zeitpunkt immer noch spurlos verschwunden gewesen, sagt Polizeisprecher Marko Laske, dann hätte das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizeiarbeit in Petrovice (CZ) den Fall übernommen und Maßnahmen getroffen.

Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge drei Einsätze, welche die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst erforderten, sagt Steffen Klemt, Amtsleiter Ordnung und Sicherheit im Landratsamt. Das ist seit dem 1. Januar 2016 einfacher geworden. Zwischen dem Sächsischen Staatsministerium des Inneren und den tschechischen Bezirken Karlovy Vary (Karlsbad), Liberec (Reichenberg) und Ústí nad Labem (Aussig) wurde vereinbart, dass sich fünf Kilometer diesseits und jenseits der Grenze die Rettungskräfte gegenseitig problemlos unterstützen können, um in Not geratenen Menschen schnell zu helfen. „Ich würde in so einem Fall immer zuerst den Notruf 112 anrufen“, rät Klemt.

Monika Rasehorn will künftig jedem Gast bei der Anreise Notfallnummern aushändigen, „damit sie im Ernstfall wissen, was zu tun ist“. Auch die Stadt Altenberg prüft nach dem Vorfall, der am Sonntag vor einer Woche passierte, was in der Not ablaufen muss und wie sie Vermieter dabei unterstützen kann. Schließlich sollen sich Gäste bei jedem Wetter in der Urlaubsregion sicher fühlen.

zur Startseite