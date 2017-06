Verloren auf dem Bahnhof Der Stellwerksangriff in Leipzig legte die Strecken bis nach Meißen, Coswig und Radebeul lahm.

Wie diesen beiden jungen Leuten erging es den meisten S-Bahnfahrgästen am Montagmorgen und -vormittag in Radebeul und Coswig. Sie mussten ausweichen auf die zumeist überfüllte Straßenbahn. 11.20 Uhr rollte die erste S-Bahn wieder Richtung Meißen.

Es sollte ein Höhepunkt zum Schuljahresende werden. Punkt um acht traf sich die achte Klasse vom Radebeuler Gymnasien Luisenstift am Montagmorgen am Bahnhof in Ost. Mit der S-Bahn wollten die Schüler nach Königstein fahren und von dort eine Bootsparty auf der Elbe unternehmen. Das Bahnchaos allerdings machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Letztlich mussten die Schüler ihren Plan verwerfen und unternahmen stattdessen einen Ausflug in den heimischen Lößnitzgrund. Wie Schulleiterin Heike Stolzenhain sagt, fiel auch bei anderen Klassen die Exkursion aus, sie wollten beispielsweise nach Riesa.

Ähnlich traf es in Radebeul Schüler und auch Lehrer vom Lößnitzgymnasium. Wie im Sekretariat zu erfahren war, kamen viele zu spät zum Unterricht. Und das auch erst, nachdem Eltern ihre Kinder mit dem Auto gebracht hatten.

Neben Ausflüglern haben die Ausfälle am Montag bis zu 10 000 Berufspendler getroffen, unter ihnen den Dresdner Studenten Tim Blumenstein. Um zehn war der Start seines Berufspraktikums in Meißen geplant. Doch diese Zeit ließ sich beim besten Willen nicht halten. „Ich stand gegen neun am Bahnhof Dresden-Neustadt. Aber da ging gar nichts mehr“, sagt Blumenstein.

Mithilfe der Bahn-App habe er dann eine Alternativroute mit der Straßenbahn bis Weinböhla und anschließend mit dem Bus gefunden, die auch funktionierte. Allerdings mit erheblicher Verspätung. Fast drei Stunden dauert die Reise von Dresden-Neustadt bis Meißen letztlich.

Auf den Bahnsteigen der S-Bahn in Radebeul waren die Anzeigen am Morgen umgestellt und baten die Fahrgäste, auf Bus und Straßenbahn auszuweichen. Dementsprechend voll waren bis mindestens 10 Uhr die Straßenbahnzüge. Anja Erhardt, Sprecherin der Dresdner Verkehrsbetriebe: „Es gab bei der Linie 4 sehr viele übervolle Bahnen. Viele Fahrgäste mussten stehen.“

Eine Bahn am Morgen sei so voll gewesen, dass Leute an der Haltestelle draußen bleiben und auf die nächste Bahn warten mussten. Überlegungen bei den Verkehrsbetrieben, noch mehr Züge einzusetzen, so Anja Erhardt, habe es nicht gegeben, da die Linie 4 ohnehin im Zehn-Minuten-Takt zumindest bis nach Radebeul-West pendelt. Lediglich die Abstände auf der weiterführenden Strecke bis Coswig und Weinböhla waren größer. Dort sind aber die Fahrgäste mitgekommen, war bei SZ-Beobachtungen festzustellen.

Ersatzverkehr für Zugausfall

Für Entlastung sorgte in den Stunden zwischen etwa 8 Uhr und 11.30 Uhr das Busunternehmen Weigt aus dem Nünchritzer Ortsteil Weißig. Im Auftrag der Bahn fuhren seine Fahrzeuge Schienenersatzverkehr von Riesa über Nünchritz und Priestewitz nach Coswig. Die Busse seien nicht überlastet gewesen. Niemand hätte abgewiesen werden müssen, hieß es am späteren Montagvormittag auf SZ-Nachfrage aus dem Unternehmen.

Von vergleichsweise geringen Folgen für den Busverkehr im Kreis Meißen berichtete der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Meißen Rolf Baum.

Gewöhnlich werde die Linie 401 von Coswig nach Meißen und umgekehrt in solchen Fällen stark nachgefragt. Bis Coswig kommen die Reisenden mit der Straßenbahn, von dort dann weiter mit dem Bus. So lässt sich der S-Bahn-Ausfall überbrücken. Am Montag jedoch habe sich der Andrang in Grenzen gehalten, so Rolf Baum.

Christian Schlemper, Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), sagt, dass der VVO die Störungsmeldung zum S-Bahnausfall 3.57 Uhr erhalten habe. Die S-Bahnen seien daraufhin gar nicht erst ausgerückt. Die Signale werden seit vier Jahren allein von Leipzig bis nach Dresden, Radebeul und Meißen gesteuert. Dort gab es die wesentliche Störung durch Anschläge. Das Stellwerk in Radebeul ist seit vier Jahren außer Betrieb. Schlemper: „10.30 Uhr ist das Leipziger Stellwerk wieder ans Netz gegangen.“ Durch Radebeul und Richtung Meißen fuhren kurz nach 11 Uhr wieder pünktlich S-Bahnen.

