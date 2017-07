Verlockendes Angebot Dynamo könnte Philip Heise gewinnbringend verkaufen. Der Sportvorstand sträubt sich.

Philip Heise wird von einem englischen Club umworben. © Robert Michael

Die Nachricht lässt aufhorchen: Philip Heise wird vom englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers umworben. Das meldet der Kicker in seiner Montagsausgabe. Demnach steht für den Linksverteidiger von Dynamo Dresden eine Ablösesumme von zwei bis vier Millionen Euro im Raum – ein mehr als verlockendes Angebot. Sportvorstand Ralf Minge bestätigt indirekt: „Es gibt Anfragen für mehrere unserer Spieler, aber ich werde weder Namen noch Summen kommentieren.“

Den Schwarz-Gelben droht also der Verlust eines weiteren Leistungsträgers nach Marvin Stefaniak – für zwei Millionen Euro zum VfL Wolfsburg –, Akaki Gogia (Union Berlin) und Stefan Kutschke (Ingolstadt). Die Fälle liegen jedoch anders, erklärte Minge bereits vor den Heise-Spekulationen im Gespräch mit der SZ. Stefaniak konnte und wollte man die Chance auf die Bundesliga nicht verbauen. „Da sage ich: Toll! Das muss man akzeptieren und darf stolz sein, so einen Spieler ausgebildet zu haben.“

Die anderen beiden waren ausgeliehen. „Bei den Jungs, die jetzt da sind, haben wir es selber in der Hand.“ Das Geschäft habe in den vergangenen Monaten eine bedenkliche Dynamik angenommen. „Wir könnten uns die Arbeit der vergangenen Jahre monetär vergolden in einer Größenordnung, an die keiner gedacht hätte“, sagt Minge. Die Schmerzgrenze sei aber sehr hoch. „Wir können auch konsequent sein.“

Neuhaus: Auch mal Nein sagen

Darauf hofft der Trainer. „Wir müssen – langfristig gesehen – dahin kommen, dass wir Nein sagen können“, meint Uwe Neuhaus. Wobei Minge bewiesen hat, dass er seine Position durchsetzen kann. Im Sommer 2015 soll Braunschweig 350 000 Euro für Mittelfeldspieler Quirin Moll geboten haben. Vor zwei Jahren war diese nach heutigen Maßstäben bescheidene Summe viel Geld, einige hätten es gern genommen. Minge stellte sich jedoch genauso quer wie im vorigen Winter, als Wolfsburg Stefaniak früher als vereinbart holen wollte.

Ob er das bei Heise durchhält, bleibt abzuwarten. Der 25-Jährige war erst im Januar vom VfB Stuttgart gekommen, steht bis 2019 unter Vertrag. Für ihn soll Dynamo 175 000 Euro Ablöse gezahlt haben, die sich leistungsbezogen auf knapp eine halbe Million erhöhen könnte. Finanziell wäre ein Transfer für die Dresdner ein satter Gewinn, sportlich aber ein erheblicher Verlust. Eine schwierige Entscheidung.

Die ersten beiden Spieltage der neuen Zweitliga-Saison wurden terminiert. Dynamo spielt am Sonntag, 30. Juli, 15.30 Uhr, im DDV-Stadion gegen Duisburg und am Montag, 7. August, 20.30 Uhr, beim FC St. Pauli.

zur Startseite