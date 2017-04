Aus dem Gerichtssaal Verlobt? Oder doch nicht? Ein Pärchen muss sich nun für Laubeneinbrüche verantworten. Doch das Wiedersehen der beiden war ernüchternd.

Hin und wieder ist an dieser Stelle über die ehestiftende Wirkung von Strafprozessen zu lesen. Dann nämlich, wenn ein Zeuge oder eine Zeugin gegen seinen oder ihren Partner aussagen muss. In solchen Fällen kommt Paragraf 52 der Strafprozessordnung ins Spiel – das Zeugnisverweigerungsrecht. Um den Partner nicht belasten zu müssen, ist wohl schon manches Paar in den Hafen der Ehe geschlittert.

Am Dienstag lag der Fall in einem Prozess am Amtsgericht Dresden jedoch etwas anders. Ein Pärchen ist im Verdacht, gemeinsam Einbrüche in Gartenlauben begangen zu haben. Er, André P. (36), verbüßt seit August 2015 fünf Jahre Haft wegen Handels mit Crystal und Marihuana – seine 34-jährige Lebensgefährtin ist auf freiem Fuß. Vor Gericht sahen sie sich nun wieder. Nach seinem Familienstand gefragt, sagte P., er sei mit der Mitangeklagten „verlobt“. An den Tag des Eheversprechens konnte er sich erst nicht erinnern, ehe ihm die Silvesternacht 2014 einfiel. Die 34-Jährige jedoch sagte wenig später, sie sei nicht verlobt – und verdutzte damit nicht nur Strafrichter Markus Maier. Er gab dem deutschen Pärchen nach dem Prozess etwas Zeit, seine Beziehungsfrage im Zwiegespräch zu klären. Vielleicht ist ja noch etwas zu retten?

Das Pärchen soll Anfang 2015 drei Gartenlauben in Wilsdruff ausgeräumt haben: Möbel, Werkzeug, Schubkarre, Rasenmäher, Trimmer – kurz: alles, was das Laubenpieper-Herz begehrt. Ein Teil der Beute fand sich in der Laube des Pärchens in der Dresdner Kleingartenanlage Rübezahl. P. soll weiter eine gefälschte Kopie seines Personalausweises in eben dieser Gartensparte eingereicht haben, um zu zeigen, dass er mit seiner Lebensgefährtin im selben Haushalt lebe. Darüber hinaus hat P. laut Anklage zwei Manöverkartuschen und einen Haufen illegale Feuerwerkskörper in seiner Wohnung gehortet.

P. räumte den Besitz von Munition und Böllern ein. Er gab auch zu, einem Laubennachbarn eine gefälschte Ausweiskopie gegeben zu haben. Ohne gemeinsame Wohnung mit der Laubenpächterin hätte er nicht in ihrem Garten sein dürfen, so P. Im Übrigen schwiegen er und die Mitangeklagte. Der Prozess wird fortgesetzt.

