Verliebt in Meissener Vögelchen Der britische Serienstar Liz Hurley hat sich auf der Frankfurter Ambiente als Porzellan- und gleichzeitig Tier-Fan geoutet.

Liz Hurley mit Ambiente Chef Detlef Braun. © Pietro Sutera/Messe Frankfurt

Eine private Shopping-Tour hat jetzt Stilikone Liz Hurley auf der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente absolviert. Im azurblauen Kleid und mit High Heels besuchte sie, begleitet vom Geschäftsführer der Messe Detlef Braun, zahlreiche Pavillons und Stände. Einen Extra-Stopp legte sie bei der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen ein. „Sie blieb viel länger, als das Protokoll vorsah“, schrieb Mitarbeiterin Ines Kürschner auf Facebook.

Die aus England stammende Liz Hurley ist seit 2015 in der amerikanischen Fernsehserie „The Royals“ als Königin Helena zu sehen. Davor spielte sie zwei Jahre lang die Rolle der intriganten Diana Payne in der Serie „Gossip Girl“. Für Liz Hurley war es ihr erster Besuch in Frankfurt am Main und auf der Ambiente.

„Ich bin vollkommen fasziniert von dieser Messe“, sagt Hurley. Der Stand mit Meissener Porzellan hatte es ihr aus einem speziellen Grund angetan. Die Vogel-Liebhaberin zeigte sich entzückt von den handbemalten Porzellan-Vögelchen. Medien zufolge hat Liz Hurley ein Faible für die Tiere und besitzt historische Porzellan-Figuren aus der Manufaktur Meissen. „Ich habe sie gekauft, weil ich Vögel mag. Ich fand diese Tiere schon von jeher schön“, sagt die Schauspielerin.

Die bedeutendste Konsumgütermesse weltweit zeigte bis zum Dienstag außer Porzellan noch Schmuck, Fashionbedarf, Geschenkartikel, und eine große Palette an Produkten zum Thema Küche und Haushalt. Die Zahlen sprechen für sich: Auf der Ambiente 2016 präsentierten rund 4 400 Aussteller den 137 000 Fachbesuchern aus fast 150 Ländern fünf Tage lang ihre Produktklassiker und Innovationen.

Das Partnerland 2017 war Großbritannien. Für Liz Hurley dürfte dies ein wichtiger Punkt für ihren Besuch gewesen sein. Mit einer Sonderschau ihrer Produkte betonten die Briten den Wert von Herkunft in einem globalisierten Umfeld. (lh)

