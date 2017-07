Verliebt in den Zoo Eugène Bruins bleibt dauerhaft Chef des Parks. Auch privat hat er in Hoyerswerda sein Glück gefunden.

Freude an der Arbeit mit den Tieren: Zoochef Eugène Bruins, umringt von den Kamelen „Gerda“ und „Jeannie“ sowie den Eseln. Mit dem Zoo hat der Leiter noch eine Menge vor und will ihn zu einem Anziehungspunkt auch für überregionale Besucher machen. © hy-photo gernot menzel

Mit einem Fischotter hat auch ein Zooleiter wie Eugène Bruins noch nicht gekuschelt. Während einer Fütterung im Zoo Hoyerswerda hat er Gelegenheit, Otter „Fibi“ ausgiebig zu kraulen. Das zutrauliche Tier, eine Handaufzucht, lässt sich bereitwillig auf den Arm nehmen. Dass sein helles Hemd danach schlammige Tatzenabdrücke zieren, stört Eugène Bruins ganz und gar nicht.

Zuvor hat er schon die Kamele „Gerda“ und „Jeannie“ geherzt. Nah dran an den Tieren zu sein, das ist für den Hoyerswerdaer Zoochef das Schönste. Er möchte auch den Besuchern künftig die größtmögliche Nähe zu den Zoobewohnern ermöglichen. Viel Zeit hat er künftig, seine Visionen für den Park in die Realität umzusetzen. Der aus den Niederlanden stammende Eugène Bruins, 2016 als Elternzeit-Vertretung für Dr. Kathrin Kaltwaßer eingestellt, bleibt nun dauerhaft in Hoyerswerda. Wie berichtet, kehrt Dr. Kaltwaßer nicht in die Lausitz zurück.

Hoffnung aufs Hierbleiben

Eugène Bruins gibt zu, insgeheim gehofft zu haben, bleiben zu dürfen. Sicher hatte er schon im Frühjahr interessante Stellenausschreibungen gesehen. Aus Fairness gegenüber der Zoo, Kultur und Bildung gGmbH (ZooKultur) bewarb er sich nicht. Vor kurzem hatte Kathrin Kaltwaßer die ZooKultur frühzeitig über ihren Weggang aus Hoyerswerda informiert. „Ich hatte keinen Zweifel, hier zu unterschreiben“, sagt Eugène Bruins, der zuvor unter anderem als Hauptkurator für die neun Sealife-Center in Deutschland sowie im Aquarium im englischen Plymouth gearbeitet hatte. Als sich seine Zeit auf der Insel dem Ende neigte, suchte er europaweit nach einem passenden Job. Von Hoyerswerda hatte er durch die gelungene Zucht der raren Kuba-Krokodile erstmals gehört. „Ich dachte mir, ich schau mal“, meint Eugène Bruins schmunzelnd. „Es war ja nur für eineinhalb Jahre geplant, in denen ich auch Zoodirektor-Erfahrung sammeln konnte.“

Jedoch: Schnell verliebte er sich in den Zoo, wie er sagt. „Er hat viel Potenzial.“ Heißt: Man kann hier eine Menge entwickeln. Und er ist stolz auf bisher Erreichtes: „Alles sieht ordentlich aus, und wir zeigen für so einen kleinen Zoo viele einzigartige Sachen.“ Er nennt als Beispiele die zahme Emu-Dame „Hilde“, die die Besucher gern knuddeln dürfen („So einen zahmen Emu habe ich noch nie gesehen“), die übers Wasser sprintenden „Jesus-Echsen“ im Tropenhaus, die Kuba-Krokodile, die einzige artreine Galapagos-Schildkröte in ganz Deutschland ... Außerdem ist da die angeschobene Arbeit für den Umweltschutz – der Zoo sammelt Geld für die Naturschutz-Station Neschwitz und andere Vorhaben, wie etwa ein Wildkamel-Projekt in der Mongolei. Beim Rundgang durch die Einrichtung winkt er den Pflegern, man ruft sich gegenseitig Scherze zu. „Das Team ist gut, und ich kann hier noch viel lernen. Es ist eine dynamische Zeit.“ Und selbstverständlich packt auch der Chef mit an, wenn zum Beispiel Heu gefahren wird. „Wir sind ein kleines Team, da geht man sich zur Hand.“

Bruins Spezialgebiet sind die Bewohner von Aquarien und Terrarien sowie Insekten. Er schwärmt auch von den Gewässern im Hoyerswerdaer Land. In Holland gebe es an jedem See Bungalowparks und viel Trubel. Das sei hier noch nicht so. Aber wer so etwas wie das Seenland vor der Haustür habe, müsse nicht an die Ostsee fahren. „Für Bootsfahrer wird das hier mal richtig gut“, meint der Zoochef.

Er selbst angelt und taucht daheim in Holland gern, hier hat er das noch nicht getan. In Deutschland sei es schwieriger, einen Angelschein zu bekommen. Das Tauchen will er aber am Senftenberger und Bärwalder See demnächst mal ausprobieren. Er hatte sich für den See- und Tauchsportclub in Knappenrode interessiert, dort aber auf seine E-Mails keine Antwort bekommen. Eugène Bruins hatte auch schon das Glück, Wölfe zu beobachten.

Apropos Glück: „Ich bin glücklich hier, alles passt“, sagt der Zoochef, der in der Altstadt wohnt. Er hat eine Partnerin aus der Region gefunden („die schönste und liebste Frau der Welt“). Seine Kinder im Teenager-Alter, die in Holland leben, sieht er einmal im Monat. Im August besuchen sie ihn erstmals in Hoyerswerda, werden sich natürlich auch den Zoo anschauen.

Das Konzept des Tierparks, das vor seiner Ankunft erstellt wurde, sei gut, meint Eugène Bruins. Seine eigenen Vorstellungen sollen nun natürlich auch einfließen. Kürzlich hat er sich offiziell dem Aufsichtsrat vorgestellt und die Idee unterbreitet, wieder Löwen im Zoo zu halten. „Die geplante Afrika-Savanne ist riesig, da passen mehr als nur drei Arten drauf.“ Auf die Savanne, für die eine Hoyerswerdaerin eine sechsstellige Summe gespendet hat, freut sich Eugène Bruins schon, mit weiter Fläche, die Tiergruppen, einen Besuchertunnel. Doch zunächst muss das Kamelgehege zum Wirtschaftshof umgebaut werden, der jetzige soll laut Zoo-Masterplan einmal Teil der Savanne werden.

Ideen einfach umsetzen

An jeder Ecke sprudeln nur so die Ideen, was Eugène Bruins gern umgestalten möchte, auch wenn es nur ganz simple Dinge sind. Ein Stück Glas-Gehegewand tiefer setzen, dass Besucher auch die Stachelschweine füttern können. Er will verstärkt das Zusammenleben verschiedener Arten ausprobieren, mehr züchten. Die Tiertauschlisten behält er stets im Auge. „So kann man einen Zoo mit interessanten Tieren füllen.“ Der Hoyerswerdaer Zoo, so sein Traum, soll einmal so interessant werden, dass Gäste dafür extra in die Stadt kommen und selbst eine längere Anfahrt nicht scheuen.

