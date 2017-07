Verliebt, gekrönt, verlobt Die Stadt Königstein hat eine Königin gewählt. Die Majestät sorgt für eine Überraschung und zeigt sich spendabel.

Christiane Reiche mit ihrem baldigen Mann Robert Köster. © M. Förster

Als Königstein am Sonnabend das erste Sandsteinfest feierte, wählte die Stadt auch zum ersten Mal eine Sandsteinkönigin. Fast hätte es nur eine Kandidatin gegeben, denn einige hatten kurzfristig ihre Kandidatur wieder zurückgezogen. Christiane Reiche erfuhr am Morgen zuvor von der Wahl. Mit einem Augenzwinkern sagte sie: „Das werde ich.“ Ans Mitmachen dachte sie jedoch nicht ernsthaft. Erst als sie die Veranstalter vor Ort fragten, ob sie teilnehmen wolle, sagte sie spontan zu. Dann musste sie sich mit ihrer Mitbewerberin Sunny Tietze den Fragen der Jury stellen. Christiane Reiche überzeugte. Denn kurze Zeit später wurde sie am Sonnabend zur ersten Sandsteinkönigin gekrönt. Sie darf nun Königstein ein Jahr lang bei öffentlichen Veranstaltungen repräsentieren. Sunny Tietze wird sie als Prinzessin unterstützen.

Für die nächste Überraschung des Abends sorgte Christiane Reiche selbst. Kurzerhand machte sie ihrem Freund Robert Köster einen Heiratsantrag. Geplant war der ebenso wenig wie ihre Teilnahme an der Wahl. „Wir waren uns schon einig, dass wir heiraten wollen“, sagt sie. Immerhin sind die beiden schon 13 Jahre ein Paar und haben einen zweijährigen Sohn. Doch bis jetzt habe ihr Freund ihr noch nicht die alles entscheidende Frage gestellt. „In meinem Kleid hab ich mich dann so gut gefühlt, dass ich die Sache selbst in die Hand genommen habe.“ Ihr Freund sagte natürlich Ja. Wann die Hochzeitglocken läuten, steht noch nicht fest. Sie könnte sich zum Beispiel den nächsten August vorstellen, sagt Christiane Reiche. Aber sicher ist das nicht. „Schließlich muss man für eine Hochzeit viel organisieren und planen.“ Ihre 100 Euro Preisgeld, so entschied die frisch gebackene Königin, möchte sie für die Sanierung des alten Kinos spenden. Eine wahrlich königliche Geste. (SZ/kk/mf)

