Verletzungspech für Cunewalde Am Wochenende fallen gleich drei Spieler mit schweren Blessuren aus. Das kann der HVO kaum noch kompensieren.

Handball-Sachsenliga Männer. Für die Cunewalder Mannschaften wird der Handball zusehends zur Nebensache. Ein unglaubliches Verletzungspech erschüttert derzeit die Oberlausitzer Granitschädel. Cheftrainer Carsten John vom Sachsenliga-Team meinte nach den Spielen des HV Oberlausitz: „Das, was dieses Wochenende abgelaufen ist, kann man fast nicht mit Worten beschreiben. Am Sonnabend erwischt es zunächst zwei Spieler aus unserem Juniorteam und gegen Elbflorenz verletzt sich am Sonntag zu allem Überfluss auch noch Daniel Schmidt, der für den Rest der Saison ausfällt.“

Das Ergebnis des Cunewalder Wochenendes: Kreuzbandriss, Bänderriss und Achillessehnenriss. Richard Schulze (Kreuzband) und Robert Bergmann (Bänder) mussten am Sonnabend das Krankenhaus aufsuchen. Sonntag folgte im Sachsenliga-Heimspiel gegen die Reserve vom HC Elbflorenz – das im Übrigen auch noch mit 25:28 (11:14) verloren ging – dann noch Daniel Schmidt. John: „Wir können allen drei Spielern nur schnellstmögliche Genesung wünschen und da denke ich nicht vorrangig an den Handball, sondern an deren berufliche Verpflichtungen.“

Ein herber Rückschlag

Gerade Schmidt zeigte zuletzt zwei überragende Spiele. Zwölf Minuten vor Schluss passierte das Unglück beim Spielstand von 20:22 im Zweikampf mit Philipp Grießbach. Bis dahin hatte der Cunewalder schon fünf Tore erzielt. Sein Ausfall ist auch ein herber Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der Sachsenliga, wo der HVO Oberlausitz mit 6:18 Punkten weiterhin auf dem vorletzten Platz steht.

Das Heimspiel in der Bautzener Schützenplatzhalle begann schon mit einem Blitzstart der Dresdner Gäste. Nach dem 0:4 bereiteten die Cunewalder dem verlustpunktfreien Spitzenreiter einen heißen Fight. Beim 8:9 schnupperte das John-Team erstmals am Ausgleich. „Ich muss meiner Mannschaft für die Leidenschaft ein großes Kompliment machen. Es fehlte uns in den entscheidenden Situationen nur ein wenig die Cleverness. Die Dresdner hatten in engen Situationen mit den ehemaligen Zweitligaspielern Matschos und Blasczyk sowie dem Ex-Drittligaspieler Grießbach immer eine Antwort parat.“ Im zweiten Spielabschnitt blieb Cunewalde bis zum 19:20 dran, aber der Ausgleich gelang nie. (fs)

Cunewalde spielte mit: Anys, Helm; Schulze, Noack, Biele, Aßmann (1), Vogt (2), Schmidt (5), Tom Baugstatt (5), Tim Baugstatt (4), Michel (6), Hühn (2), Mühlan.

