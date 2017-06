Leichtathletik Verletzung verhindert besseres Abschneiden Bei den Landesjugendspielen holen die Athleten aus Döbeln und Hartha drei Titel. Zwei von ihnen starten mit Problemen.

Maximilian Skarke gewann bei den Landesjugendspielen Gold im Kugelstoßen. © Peter Rother

Der bisherige Höhepunkt der Leichtathletiksaison waren die Landesjugendspiele in Dresden. Dafür hatte sich Maximilian Skarke (AK 12) vom Döbelner SC in vier Disziplinen qualifiziert. Im Zeitplan waren die Wettbewerbe 60 Meter Hürden und Weitsprung fast gleichzeitig angesetzt. So legte der Döbelner im Weitsprung 4,59 m vor, und bestritt anschließend den Hürdenvorlauf. Diesen gewann er in 10,52 s, holte sich aber eine leichte Verletzung an der Ferse. Dadurch gehandicapt, reichte es im Weitsprung zu Rang sieben. Im Endlauf über 60 Meter Hürden belegte er trotz der Schmerzen knapp geschlagen den vierten Platz. Die 800 Meter ließ Maximilian aus. Umso besser lief es dafür im Kugelstoßen. Er legte mit 8,93 m eine persönliche Bestleistung vor. Im fünften Versuch stieß Maximilian Skarke seine Siegerweite von 9,04 m und wurde Landesmeister seiner Altersklasse.

Die vier Starter des LSV 99 Hartha sicherten sich insgesamt drei Medaillen. Alexander König (AK 15) ging trotz erheblicher Rückenprobleme im Hammerwerfen an den Start. Als einziger Starter holte er mit einer Weite von 37,38 m den ersten Titel für den LSV. Dennis Seeger (AK 15) gewann Gold im Speerwerfen. In einem vom Winde verwehten Wettkampf blieben die ganz großen Weiten aus, doch distanzierte er mit 49,73 m die Konkurrenz deutlich.

Florian Schmidt (AK 15) warf in einem hochklassigen Diskuswettkampf erstmals über 50 Meter (50,04 m), was für ihn eine enorme Leistungssteigerung und Platz drei sowie die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Bremen bedeutete. Auch im Kugelstoßen ging es zur Sache. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 15.32 m, die ebenfalls die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft bedeuten, belegte Schmidt Rang vier.

Das Starterfeld komplettierte Madlen Jakob (AK 15). Im 80-Meter-Hürdenlauf (14,76 s) musste auch sie mit starkem Wind kämpfen, der keine bessere Laufzeit zuließ. Jedoch konnte Madlen über 100 Meter persönliche Saisonbestzeit (13,75 s) laufen. Damit blieb sie nur 0,25 Sekunden über der Qualifikationsnorm für die Mitteldeutsche Meisterschaft, die am Wochenende in Dessau ausgetragen wird.

Der ehemalige Harthaer Paul Schlenker (AK 15), der jetzt für dem LAC Erdgas Chemnitz startet, konnte sich im Speerwerfen (48,79 m) Silber und mit seiner Vereinsstaffel Bronze sichern. (DA/dsc/kö)

