Verletzter Schwan darf wieder schwimmen Gemeinsam mit einem Tier aus Jahnishausen war der Vogel im Tierpark untergekommen. Jetzt hat er in Merzdorf ein neues Zuhause – auch weil die Angler mitspielen.

Dem Tod sprang der junge Schwan bei Großenhain noch einmal von der Schippe. Nun soll er gemeinsam mit einem Artgenossen in Merzdorf ein neues Zuhause finden. © SZ-Archiv/B. Ulbricht

Bald ist sie vorbei, die Zeit im Käfig. Etwa anderthalb Monate musste der junge Höckerschwan in einer Voliere im Riesaer Tierpark ausharren, doch nun sieht es so aus, als könne er noch diese Woche wieder schwimmen.

Gemeinsam mit dem zweiten flugunfähigen Schwan aus dem Tierpark wird das Jungtier dann auf dem Merzdorfer Teich ausgesetzt. „Der Anglerverein hat zugestimmt“, erklärt Tierpark-Chef Gerhard Herrmann. Das war eine Bedingung dafür, dass die beiden Tiere in Merzdorf freigelassen werden können. Denn der Verein hat das Fischereirecht auf dem Teich von der Stadt gepachtet – und manchem Angler sind Schwäne im eigenen Gewässer ein Dorn im Auge.

Sie einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen, das wollte der Tierpark-Chef dann lieber nicht. Im Anglerverband „Elbflorenz“ sieht man die Sache aber eher gelassen. „Wir haben für 280 Gewässer einen Pachtvertrag“, sagt Geschäftsführer René Häse. Da komme es auf zwei Tiere wohl kaum an. Solange die Tiere nicht aggressiv gegenüber den Anglern werden, könne man aus seiner Sicht gut mit ihnen klarkommen. Schließlich geht der Wildschwan dem Menschen meist aus dem Weg.

„Schwierig wird’s nur, wenn sie die Angler verjagen.“ Aber er rechne nicht damit, dass die beiden Höckerschwäne den Anglern am Merzdorfer Teich tatsächlich das Hobby vermiesen werden. Solange das nicht passiert, sieht der Anglerverein kein Problem, solange die Stadt als Eigentümer des Grundstücks zustimmt.

Diese Zustimmung wiederum sollte laut Gerhard Herrmann relativ schnell zu bekommen sein. Mit ein bisschen Glück könnten die Schwäne dann schon Mitte der Woche auf ihrem neuen Domizil freigelassen werden. Bisher beschränkte sich ihre Badestunde notgedrungen auf den Nachbarkäfig, in dem sich ein kleines Wasserbecken befindet. Zwar verfügt der Tierpark im Klostergarten auch über einen Teich. Der allerdings ist das Revier eines Singschwans, der ebenfalls schon einige Jahre in Riesa lebt.

Also musste mittelfristig eine Alternative für die beiden Vögel her. Dass es nun so schnell geht, freut Gerhard Herrmann. Schließlich war der Merzdorfer Teich auch noch erste Wahl. Allzu viele Teiche, auf denen die Schwäne ungestört ihre Kreise ziehen können, gibt es ohnehin nicht in der näheren Umgebung. Und zu groß sollte das Gewässer möglichst auch nicht sein – schließlich sollen die beiden Vögel bei Frost eingefangen und zum Überwintern in den Tierpark zurückgebracht werden. Dort wären sie vor möglichen Fressfeinden besser geschützt, wenn der Teich zufrieren sollte.

Der junge Schwan hatte sich Ende September wahrscheinlich im Tiefflug verletzt und war dann flugunfähig auf den Bahngleisen in Großenhain gefunden worden. Die Tierpark-Mitarbeiter aus Riesa fingen den Vogel ein und pflegten ihn gesund. Im Oktober bekam er schließlich noch Gesellschaft durch einen Schwan aus Jahnishausen, dessen Partner kurz zuvor gestorben war. Weil die Gefahr bestand, dass sich das wiederholt, sollte auch das Jahnishausener Tier auf das größere Gewässer nach Merzdorf umgesiedelt werden.

