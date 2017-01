Verletzter nach Unfall auf Kreuzung

Meißen. Anfang Januar beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den Zaun der Abwasseranlage an der Ecke Bohnitzscher Straße/Nassauweg. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Am Zaun sowie einem Verkehrsschild blieb ein Schaden von rund 1000 Euro zurück.

Coswig. Polizisten kontrollierten am Donnerstagmittag einen Fahrradfahrer (23). Während der Verkehrskontrolle gab der 23-Jährige zu, das Rad am Haltepunkt Neusörnewitz gestohlen zu haben. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Eigentümer vor. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube.

Unfallzeugen gesucht

Großenhain. Ein BMW (Fahrer 44) war am Freitag, 6.45 Uhr, zwischen Strießen und Großenhain unterwegs, als ihn nach der Bahnunterführung in einer Kurve ein entgegenkommender Wagen seitlich touchierte. Dabei wurde der linke Außenspiegel des BMW in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Es soll sich um einen Kleinwagen handeln.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem gesuchten Wagen machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 4832233.