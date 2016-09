Verletzter bei Brand Weshalb loderten die Flammen? Die Ermittlungen laufen noch.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

In die Leipziger Straße wurden am Sonntag gegen 23.45 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Brand gerufen. In einem Hinterhof stand ein Schuppen in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Geringswalde und Waldheim konnten das Feuer löschen.

Ein 61-jähriger Anwohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Die Leipziger Straße war bis zirka 2 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

